Luca Abete e la pigna magica: l’ebook gratuito

È da oggi disponibile on-line e gratuitamente l’e-book “Luca Abete e la pigna magica” che spiega ai più piccoli come affrontare al meglio la fase 2.

Questo divertente albo illustrato, pubblicato da Les Flâneurs Edizioni, nasce da un’idea di Pietro Favorito e Fabio Bonini.

L’ebook è un’iniziativa con finalità sociali e vede, inoltre, la partecipazione di due testimonial d’eccezione: l’inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, e l’influencer Francesca Del Taglia.

I protagonisti dell’ebook di Luca Abete

Protagonisti della storia sono il tigrotto dj Gino Vox e il cagnolino Oronzo, già insieme nell’ebook “Andrà tutto bene”, che aveva come obiettivo quello di esortare i bambini a non abbassare la guardia contro la diffusione del Coronavirus.

Con le loro marachelle, Gino Vox e Oronzo fanno sorridere i bambini, ma danno anche lo spunto a Luca Abete e Francesca Del Taglia per ribadire i giusti comportamenti da tenere per affrontare la fase due.

Nell’albo è riportato anche il vademecum messo a disposizione dal Ministero della Salute con tutte le linee guida e le regole di comportamento da mettere in atto in questo nuovo periodo. Certo, i dati degli ultimi giorni sono confortanti, ma c’è ancora molto da fare prima di poter scrivere la parola fine a questa lunga battaglia contro il Covid-19. Prima di tutto si deve continuare a mantenere alta l’attenzione: il virus non è sparito, e i cittadini sono richiamati a un forte senso di responsabilità per la tutela della salute di tutti.

Ed è proprio per questo motivo che è necessario raggiungere il maggior numero possibile di bambini.

Il libro sarà fruibile gratuitamente in tutti i formati digitali.

Per sfogliare il libro online: https://issuu.com/labproduction/docs/luca_abete_e_la_pigna_magica

Per scaricare l’e-book dal sito dell’editore: https://www.lesflaneursedizioni.it/product/andra-tutto-bene/