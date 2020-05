Linea Verde torna al mare: la puntata del 31 maggio

Linea Verde, passata la grande paura, ma ancora con molta attenzione alle distanze, domenica 31 maggio, alle 12.20 su Rai 1, torna al mare.

Il viaggio avviene lungo la costa laziale: dal golfo di Gaeta fino al lido di Ostia.

Le anticipazioni della puntata di Linea Verde del 31 maggio

A Terracina il Tempio di Giove Anxur prende vita grazie al racconto dello scrittore Aurelio Picca, dal mare i pescatori rientrano con le loro barche ricche di pescato.

E un po’ di questo pesce dovrà arrivare fino al luogo in cui si trovano Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Un viaggio che porterà i conduttori a Sabaudia e al lago di Paola, nell’entroterra per visitare gli allevamenti di bufale intorno all’Abbazia di Fossanova, per poi arrivare ad Ostia.

Intanto, Ingrid Muccitelli scoprirà l’asilo del mare che è una speciale fattoria degli animali.

Mentre Beppe Convertini racconterà la Tenuta Presidenziale di Castelporziano. E Peppone? In quale impresa si sarà cacciato?