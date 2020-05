Linea Blu alle Isole Pontine (30 maggio)

Nuovo appuntamento con “Linea Blu”, sabato 30 maggio alle 14.00 su Rai1. Questa volta, Donatella Bianchi e la sua squadra porteranno il pubblico alla scoperta delle splendide isole Pontine.

Le anticipazioni della puntata di Linea BLU

Un arcipelago che Folco Quilici definì “Pontinesia”: secondo il grande naturalista queste isole sono le più belle al mondo insieme agli atolli di Bora Bora.

Tappa principale del viaggio sarà naturalmente Ponza, la più grande dell’arcipelago e forse la più affascinante, ricca di storia e circondata da un mare color smeraldo. Sarà l’occasione per capire come l’isola ha vissuto questo momento difficile e, soprattutto, come si appresta a ripartire alla vigilia della stagione estiva.

Si tratta di trovare un equilibrio tra la necessità di far rimettere in moto il turismo, motore delle isole, e tutelare i residenti dai rischi di contagio.

Sarà l’occasione anche di godere di uno splendido mare e di magici fondali. Ponza è un’isola vulcanica, con le coste in continuo mutare grazie all’erosione provocata dagli eventi atmosferici. Si scoprirà come cambia il volto di cale, falesie e insenature, veri gioielli plasmati dalla natura.

Da Ponza ci si sposterà a Palmarola, per scoprire l’isola gioiello dell’arcipelago, capace di incantare con le sue rocce che si tuffano in un mare da sogno.

Fabio Gallo, questa settimana, accompagnerà gli spettatori in una Venezia mai vista.