Le novità di Microsoft. Surface Duo arriverà entro l’anno?

Sono trascorsi parecchi mesi dalla presentazione ufficiale di Microsoft Surface Duo, il tablet di fascia alta che la casa di Redmond intendeva lanciare assieme a Windows 10X, versione rinnovata e graficamente più evoluta del tradizionale Windows 10.

L’arrivo del Coronavirus e dell’emergenza ad esso correlata, però, ha fatto slittare i piani di Microsoft per la release ufficiale del nuovo dispositivo, che in origine era prevista per i primi mesi del 2020. Da molte settimane non si ha più notizia delle sorti di Surface Duo, che sembra essere “caduto nell’oblio” nonostante sia atteso con ansia dagli appassionati della serie Surface.

Surface Duo: qualche anticipazione

Non manca, ovviamente, chi scommette sull’arrivo del dispositivo entro fine anno, senza però fare i conti con una dura realtà: il comparto tecnico di Surface Duo sarebbe a quel punto obsoleto (essendo attualmente dotato di chipset Snapdragon 855 e del ‘vecchio’ Android 9 Pie), e nel caso di un debutto ufficiale servirebbe senz’altro un upgrade, sia dal punto di vista dell’hardware che di quello del software integrato.

L’unica certezza che abbiamo in merito al top di gamma riguarda all’utilizzo delle nuove gesture, che permetteranno di passare rapidamente dalle app full screen su entrambi gli schermi alla possibilità di minimizzare le finestre e spostarle liberamente su uno schermo in particolare.

Sono previste modalità di visualizzazione apposite come la Extended Canvas, che permette alle app per disegno e photoediting di occupare ogni pixel su schermo; oppure la Companion Pane, consentendo all’utente di utilizzare uno dei due pannelli per dare input all’altro. A queste si accompagnerà ovviamente una modalità di lettura comoda quale la Two Page, che estende i contenuti sui display come fossero libri sfogliabili.

Rimaniamo quindi in attesa di news ufficiali su Microsoft Surface Duo, comunque consapevoli che il nuovo tablet dual screen incentrato su Android porterà una ventata di aria fresca tra i prodotti della serie Surface, grazie alla novità rappresentata dal doppio schermo e da una versione di Android studiata appositamente per l’occasione.

Le ultime novità di Microsoft

In attesa di conoscere notizie ufficiali sul Surface 2, nei giorni scorsi Microsoft ha annunciato i nuovi Surface Go 2, Surface Book 3 e Surface Headphones 2 e svela l’arrivo delle Surface Earbuds.

Surface Go 2

Surface Go 2 conserva lo stesso design sottile e leggero della versione precedente, arricchito da un più ampio display PixelSense da 10,5”, una maggiore durata della batteria e prestazioni fino al 64% più veloci con nuove opzioni di configurazione Intel® Core™ M di ottava generazione.

Il nuovo dispositivo integra, inoltre, Studio Mics, una soluzione con doppio microfono per una maggiore nitidezza della voce e riduzione dei rumori di sottofondo, e una videocamera frontale da 5MP che assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità.

In più, la nuova app Camera per la fotocamera posteriore facilita la scansione dei documenti e delle lavagne di lavoro. Abbinato a Surface Pen, Go 2 è perfetto per gli studenti e i lavoratori che desiderano ottenere il meglio della produttività, anche da remoto.

È possibile personalizzare il proprio Surface Go con Type Cover e accessori di diversi colori: Grigio Antracite, Nero, Rosso Papavero e Blu Ghiaccio.

Surface Book 3

Surface Book 3 è il laptop più potente della famiglia Surface, con prestazioni fino al 50% migliori rispetto al modello precedente e un’autonomia della batteria che garantisce fino a 17,5 ore di attività.

Disponibile nella variante da 13” o 15”, Surface Book 3 vanta un nitido Display PixelSense ad alta risoluzione, un trackpad liscio e preciso, una tastiera confortevole e le performance di una CPU Intel® Core™ di decima generazione, oltre alla possibilità di scegliere la GPU discreta NVIDIA.

Per gli sviluppatori che spingono al massimo le prestazioni di calcolo e le performance I/O del proprio dispositivo, Surface Book 3 offre fino a 32 GB di RAM e l’SSD più veloce mai fornita prima.

In più, per gli amanti del gaming, Surface Book 3 da 15” arriva sul mercato con una GPU NVDIA GeForce, adatta per giocare ai più grandi titoli del catalogo Xbox Game Pass per PC a 1080p in 60 frame al secondo. Infine, è anche disponibile un’opzione di configurazione che include una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 3000 per soddisfare al meglio i bisogni delle aziende e delle università.