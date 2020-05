Le mamme su TikTok: le più seguite e le più celebri

Le mamme, in una parola sola, sono angeli custodi in continuo movimento. Il 10 maggio si celebra la giornata a loro dedicata, e il celebre TikTok è un’occasione utile per passare un po’ di tempo insieme all’insegna del divertimento.

Le mamme più seguite di TikTok

Anche le mamme, TikTok Mom, sono state attratte dal seguitissimo social per video brevi.

Tra le più seguite citiamo Vanessa Padovani, meglio nota come @missmammasorriso: un racconto ricco di sorprese in cui i protagonisti – tra esperimenti, ricette e sfide – sono i figli Alessio, Thomas e Mathias.

Comicità invece, con Anna Clavo – @annaclavo: ormai gli sketch tra mamma e il figlio Michael riescono a strappare risate interpretando i trend più divertenti e umoristici di TikTok.

In fatto di consigli, Fabiana Andreani – @fabianamanager che sul suo profilo regala suggerimenti su come affrontare le prime esperienze lavorative e la creazione del CV.

Spicca anche il duo comico Matt & Bise (@mattebise) che ha reso la mamma uno dei loro personaggi chiave e, nell’ultimo video, raccontano ironicamente l’ossessione delle mamme per la pulizia.

Le mamme internazionali di TikTok

Tra le più famose TikTok Mom internazionali, invece, ci sono Savannah LeBrant (@savvsoutas) e Felicity Kane (@refelicity), con il suo account Harfin Family. La prima racconta di un mondo in rosa, in cui le protagoniste sono le due figlie; la seconda non perde occasione per canzonare i figli adolescenti.

Le mamme famosedi TikTok

Non poteva mancare Chiara Ferragni (@ChiaraFerragni), che ha reso partecipe il marito Fedez (@theferragnez) e il figlio Leone in numerosi balli, vicendevoli scherzi e dirette per intrattenere i fan anche in quarantena.

Beatrice Valli (@vallibeatrice), invece, nelle scorse settimane, non solo ha condiviso il proseguimento della sua gravidanza ormai quasi giunta al termine, ma ha coinvolto il compagno Marco e i figli Alessandro e Bianca in tutti i balli più in voga.

L’attrice italiana Martina Stella (@martinastellareal) con la figlia Ginevra ha creato adorabili e arguti video per raccontare drammi e difficoltà di tutte le mamme in lockdown alle prese con la didattica online, la gestione della casa e dei figli.

Insieme anche il divertimento è doppio, come sa bene Alessia Marcuzzi (@alessiapinella) che impara dalla figlia Mia i passi e la guida nei duetti.

Infine, a casa di Jessica Alba (@jessicaalba) i video sono ormai un piacevole obbligo della giornata e l’attrice e imprenditrice statunitense, che su TikTok è nota con il suo nick Yo Mama, sa come mettere d’accordo tutti: i suoi figli Honor, Hayes e Haven adorano replicare le mosse di Charli D’Amelio.