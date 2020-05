Le Iene Show: la puntata del 5 maggio

Martedì 5 maggio nuovo appuntamento con “Le Iene Show“, in prima serata, su Italia1.

La conduzione dallo studio virtuale vede al timone il trio composto da Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma.

Anticipazioni della puntata

Argomento cardine della puntata sarà ancora la stretta attualità, ma non mancheranno servizi di denuncia, inchieste e scherzi.

Alessandro Politi si occupa della possibile terapia contro il coronavirus utilizzata dagli ospedali Carlo Poma di Mantova e dal San Matteo di Pavia. Le due cliniche lombarde hanno concluso da pochi giorni la sperimentazione su una possibile cura per i pazienti affetti da una forma severa di COVID-19 che prevede il trattamento con “plasma iperimmune“, cioè il plasma delle persone guarite dal coronavirus, ricco di anticorpi. Questo, iniettato nel sangue dei malati, aiuterebbe il corpo a combattere il virus.

Per saperne di più sull’argomento l’inviato incontra il direttore della Pneumologia e dell’Unità di Terapia intensiva respiratoria dell’ospedale Poma di Mantova, dottor Giuseppe De Donno, e il direttore del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del San Matteo di Pavia, dottor Cesare Perotti.

Vittima dello scherzo della serata è la modella Giulia Salemi.

Come tutti i martedì, alle ore 20.30 appuntamento con la fascia “Iene.it: aspettando Le Iene” di Giulia Innocenzi (in diretta Facebook sulla pagina de Le Iene, su Iene.it e su Mediasetplay). Domani in collegamento con la Iena ci sarà lo chef Gianfranco Vissani.