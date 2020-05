Le canzoni più trasmesse in radio (1 – 7 maggio)

16 marzo di Achille Lauro è il brano più trasmesso in radio nella settimana che va dal 1 al 7 maggio 2020.Un bel salto in avanti per lui, che passa dalla quarta alla prima posizione.

Questo è quanto emerge dalla classifica settimanale stilata da earone.

Le altre canzoni più trasmesse in radio: la top 10

Seconda posizione per Ghali, con Good Times: dopo il primato della scorsa settimana scivola in terza posizione.

Stabile al terzo posto Stupid Love di Lady Gaga.

Nella top ten settimanale altri due artisti italiani. In quarta posizione Marracash feat. Elisa con Neon – Le Ali. Due posizioni in meno rispetto alla classifica di sette giorni fa.

Tommaso Paradiso, con Ma lo vuoi capire?, sale in ottava posizione, guadagnando un gradino in più.