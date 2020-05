La Rai1 “pop” di Stefano Coletta piace e convince

Piace e convince la Rai1 “pop” di Stefano Coletta. Sin dal suo insediamento al timone della rete ammiraglia della tv di stato, soffia il vento del cambiamento e dell’innovazione.

Ma, soprattutto, del gradimento.

I dati di ascolto sono tutti dalla sua parte, a cominciare dal Festival di Sanremo 2020 che ha segnato numeri da record. Ed anche il suo primo passo importante alla direzione dell’emittente, avvenuta il 14 gennaio. Prima di allora, Coletta ha portato alla ribalta Rai3 dando nuova “linfa” al terzo canale. Canali diversi, storie simili in base a quanto sta avvenendo anche sul primo canale.

La Rai1 Pop di Coletta

Importante l’aspetto legato all’informazione. Su tutti spicca il Tg1 che è ormai uno degli appuntamenti fissi per milioni di italiani.

Anche nella fase di lockdown del paese, la rete ammiraglia ha saputo fare informazione nel migliore dei modi, sia in termini di qualità che nella forma.

Un esempio su tutti è Uno Mattina in famiglia, il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi, che è ormai leader in termini di share. Proprio nel periodo di emergenza Covid-19 il contenitore di informazione del weekend è riuscito a fare informazione senza rendere pesante il contesto che abbiamo vissuto, alternando informazione a momenti di svago. Merito soprattutto dei due validissimi conduttori, giornalisti di esperienza e professionalità che hanno saputo dare una “nuova vita” al programma, migliorando notevolmente gli ascolti rispetto alle scorse edizioni.

Senza trascurare l’appuntamento del pomeriggio, La Vita in diretta, con la validissima coppia Matano – Cuccarini. Un programma che sembra nutrire grande interesse anche nella sua prossima versione estiva che sarà affidata a Marcello Masi e Andrea Delogu.

Una grande scommessa e un’altra nuova coppia inedita che vedrà il giornalista Marcello Masi in tandem con la conduttrice che avrà un’importantissima chance per dimostrare al grande pubblico la sua bravura e la sua abilità. Doti già mostrate in radio, su Radio 2, ma anche nelle precedenti esperienze televisive. Finalmente, arriva la giusta consacrazione per una figura talentuosa come la sua.

Altra scommessa interessante sarà legata a Uno Mattina Estate, con Alessandro Baracchini, volto di Rainews, e Giorgia Cardinaletti, giornalista del TG1, pronti a rilevare (secondo i rumors) la coppia Poletti – Bisti.

Ma Rai1 è anche fiction: grande successo per la serie Doc Nelle tue mani, con Luca Argentero. Senza tralasciare Vivi e Lascia Vivere, attualmente in onda, con protagonista Elena Sofia Ricci.

Ma anche le repliche funzionano alla grande: basti considerare che nelle ultime settimane L’Allieva 2 è riuscita a vincere contro la diretta di Live non è La D’Urso.

Stefano Coletta promosso a pieni voti

Insomma, il nuovo corso “pop” di Stefano Coletta alla direzione di Rai1 piace e convince, garantendo al primo canale una nuova ventata di freschezza mixato con la tradizione del canale e dei suoi protagonisti principali.