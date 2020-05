La nuova stagione di Lineablu

Lineablu torna sabato 9 maggio alle 14.00 su Rai1, pronta a fare la sua parte.

Donatella Bianchi, autrice e conduttrice del programma, persegue la mission di sviluppare la cultura del mare, con le sue potenzialità economiche e sociali.

Ponendo sempre grande attenzione ai problemi ambientali e alla sicurezza, valorizzando le diverse tradizioni marinare e i luoghi di un’Italia insulare talvolta dimenticata.

Un mare diverso, un mare fonte di lavoro e di vita, per lo più sconosciuto alla maggior parte dei nostri telespettatori.

Lineablu cercherà anche quest’anno di raccontare gli 8.000 chilometri di coste italiane, tra paesaggi e storie al fine di rafforzare la cultura del mare. Per questa prima puntata di stagione, il ritorno al mare sarà quasi catartico, un ritorno per scoprire lo stato di salute del mare, dei suoi fondali e della sua fauna.

Le anticipazioni della puntata del 9 maggio

Donatella Bianchi si immergerà nelle acque dell’Area Marina protetta di Tor Paterno, unica Area Marina Protetta completamente sommersa, a circa 5 miglia dalle spiagge di Ostia e di Torvaianica, di fronte alla tenuta presidenziale di Castelporziano e Capocotta.

Insieme a lei gli uomini del gruppo sommozzatori della Guardia Costiera, impegnata nel monitoraggio e tutela del delicato ecosistema di questi luoghi.

Ecosistemi delicati come l’Oasi Lipu di Ostia, dove sono state già censite più di duecento specie di uccelli. Un’occasione, per “Linea Blu” di conoscerne le meraviglie.

Per Donatella Bianchi sarà anche l’occasione di incontrare vecchi amici di “Linea Blu”, come ad esempio il Professore Franco Andaloro, biologo e naturalista, per capire come è cambiato in questi mesi il mare.

Anche quest’anno, ad accompagnare Donatella Bianchi ci sarà Fabio Gallo.