Arriva sul mercato la nuova Seat Leon. La vettura sarà disponibile con una gamma di propulsori tra le più complete sul mercato, ma anche nelle inedite versioni mild hybrid e ibrida plug-in, annovera motori benzina, Diesel e TGI a metano.

La hatchback si arricchisce dell’introduzione del nuovo propulsore 2.0 TDI 115 CV con cambio manuale a 6 rapporti (disponibile per tutti gli allestimenti della versione compatta).

Mentre il motore 2.0 TDI 150 CV con cambio DSG a 7 rapporti è ora disponibile su entrambe le versioni di carrozzeria, 5 porte e Sportstourer. Entrambi i motori si basano sul nuovo efficiente propulsore quattro cilindri 2.0 TDI con un nuovo SCR a doppio dosaggio di AdBlue.

Quanto costa

La nuova Seat Leon 2.0 TDI 115 CV ha un prezzo a partire da 25.200 chiavi in mano per la versione Style; il propulsore 2.0 TDI 150 CV con cambio DSG ha invece un prezzo a partire da 27.800 Euro chiavi in mano per la versione hatchback in allestimento Style, e 28.550 Euro chiavi in mano per il medesimo allestimento della versione familiare Sportstourer.