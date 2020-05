La Nastro Azzurro Mais Nostrano

Arriva Nastro Azzurro Mais Nostrano – Qualità Certificata, la special edition realizzata in esclusiva per Esselunga.

Un pack speciale con il quale il brand traccia in blockchain il suo ingrediente distintivo – il Mais Nostrano.

Si tratta una varietà di mais autoctona altamente pregiata coltivata in Italia, che contribuisce a donare alla birra il suo gusto unico, secco e rinfrescante.

Un’eccellenza del Made in Italy, realizzata appositamente per Nastro Azzurro, che ha origini risalenti ad antiche varietà di mais italiane.

Per l’occasione, Nastro Azzurro ha realizzato un’etichetta differente per questo special pack che celebra il Mais Nostrano.

Scannerizzando con la fotocamera del proprio smartphone il QR code posto sul retro della bottiglia, il consumatore potrà accedere a tutta una serie di contenuti.

Saranno visibili informazioni certificate relative al Mais Nostrano e al suo percorso dal campo alla tavola, passando per i vari step della filiera produttiva.

Così il brand raccoglie la sfida di fornire in tempo reale al consumatore le informazioni relative alla catena di approvvigionamento della materia prime che compongono il prodotto che tiene in mano, nonché i processi di trasformazione e di preparazione utilizzati per la sua realizzazione.