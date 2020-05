La gonna: un capo versatile per l’estate. Le proposte 2020 Miss Bikini

La gonna, anche d’estate, si rivela un capo versatile e iperfemminile. Le proposte di Miss Bikini includono materiali leggeri, fantasie sgargianti e fashion, colori che richiamano la bellezza della stagione più hot dell’anno.

Le gonne Miss Bikini per la donna dell’estate 2020: super chic e coloratissime

Da abbinare a un top con la stessa fantasia o direttamente con il costume, la gonna pantalone lunga estiva concede libertà di movimento, anche in bicicletta, si adatta a diverse occasioni d’uso, sia del giorno che della sera, esaltando la silhouette di ogni donna.

La gonna lunghissima in jersey della linea Miss Bikini è invece realizzata a sirena, slanciando la figura e facendo sentire chiunque la indossi una dea del mare. La gonna lunga estiva è fresca e comoda, è disponibile in tre fantasie in puro stile Miss Bikini, trendy e raffinate, ricche di tonalità cromatiche fatte per stare insieme: azzurro, viola, giallo, verde e bianco, mixati con gusto ed eleganza.

É di ispirazione gitana la gonna a ruota con balze sul fondo; gli arabeschi e i fiori della fantasia, insieme all’abbinamento con i colori viola, marrone, giallo e bianco mostrano un capo esuberante, da indossare in spiaggia o in occasione di una passeggiata serale sul lungomare, insieme al top arricciato, che lascia scoperte le spalle, con maniche a tre quarti a sbuffo. Con un paio di sandali a fascia ultraflat, la gonna lunga con le balze di Miss Bikini è un inno all’estate, al colore e alla voglia di trascorrere le giornate all’aperto, senza pensieri e sentendosi sempre bellissime.

Per le donne che amano la gonna corta estiva e apprezzano anche la gonna pantalone corta, le fantasie di quest’anno hanno come tema i fiori, declinati in diverse nuance, impreziositi da particolari in pizzo o ricamati.

Le proposte più interessanti di Miss Bikini per le gonne estive

Visitando il sito del brand, alla sezione gonne Miss Bikini, è possibile visualizzare tutti i modelli creati per la stagione estiva. Ogni capo è rappresentato con foto ad alta risoluzione, con l’opportunità di zoomare la figura per focalizzarsi sui dettagli o altri particolari importanti. La scelta di gonne estive è ampia e per tutti i modelli è indicata la palette con le diverse fantasie, la descrizione e composizione di tessuto, le taglie disponibili.

Le proposte Miss Bikini per la prossima estate privilegiano le gonne lunghe e longuette, come quella con gli spacchi laterali e motivi floreali, che fanno venire voglia di una scampagnata in Provenza. Quello che colpisce di più, in capi come questo, è la semplicità unita all’incredibile eleganza che la gonna dona alla figura femminile. Se, poi, si sceglie di abbinarla al top con scollo rotondo della medesima fantasia, l’effetto wow è assicurato.

Per quanto riguarda gli accessori, la prossima stagione estiva vede protagoniste le collane lunghe e importanti, vistose, realizzati con materiali naturali e ricche di colori. Le gonne Miss Bikini, per il 2020, rappresentano voglia di libertà e, allo stesso tempo, un occhio attento allo stile, che si esprime anche indossando gli accessori adatti. Ecco che, allora, la gonna lunga con le balze trova la sua anima gemella in una collana extralong di pietre grandissime e colorate, così lunga che due giri sono indispensabili. Un paio di sandali a fascia ultraflat completano il look; bastano davvero pochi gesti per sentirsi bellissime e cool in ogni occasione, purché si scelgano gli abiti giusti e che valorizzino la propria silhouette con gusto, come le gonne estive Miss Bikini.