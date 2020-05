Kilimangiaro, la puntata del 3 maggio

Camila Raznovich torna domenica 3 maggio, alle 15.55 su Rai3, con una nuova puntata del Kilimangiaro.

Anticipazioni della puntata

Da Roma il geologo Mario Tozzi parlerà della sfida ambientale che è stata lanciata come effetto collaterale dal coronavirus. È stata un’occasione mancata?

Si continuerà a discutere di ambiente con Luca Locatelli, uno dei fotografi vincitori del World Press Photo. Spazio anche all’attualità con “Diario del mondo” che questa settimana ospita Filippo Golia, inviato del TG2.

Si prosegue poi a viaggiare, ma dal divano di casa, in compagnia dell’alpinista Hervé Barmasse, che farà fare ai telespettatori l’ultimo tour sulle catene montuose, stavolta in Nepal, mentre Gabriele Saluci e Ludovico De Maistre faranno vedere i momenti più belli del loro viaggio in Birmania.

In tour per il mondo anche con Gloria Aura Bortolini, che torna alle classifiche e stavolta parlerà di quella stilata dal quotidiano inglese The Guardian sui migliori viaggi virtuali.

Tantissimi, come sempre, i filmati girati nei luoghi più incredibili del pianeta: per K Paradisi si andrà alle isole Perenthian, al largo delle coste malesi e per K Avventura, prendendo spunto dall’intervento di Barmasse, si visiterà Kathmandu. Cartoline, infine da Trinidad e Tobago, nell’arcipelago delle piccole Antille, coi loro paesaggi caraibici mozzafiato.