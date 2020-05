Kilimangiaro: la puntata del 10 maggio

La puntata del Kilimangiaro, in onda domenica 10 maggio, alle 16.00 su Rai3, sarà dedicata ancora ai viaggi per scoprire le bellezze del mondo.

Ospiti e anticipazioni

Ad accompagnare i telespettatori alla scoperta della bellezza, delle culture e delle curiosità del nostro pianeta, ci sarà come sempre Camila Raznovich dagli studi Rai di Milano.

Con lei, nel corso del programma, diversi ospiti e personaggi. Da Roma il geologo Mario Tozzi parlerà delle pietre preziose, mentre il direttore dell’area archeologica di Pompei, Massimo Osanna, mostrerà le bellezze degli scavi.

Tornerà anche la Cuoca Rosa con il meglio del suo viaggio in Amazzonia. Il diario del mondo questa settimana ospiterà l’inviato del Tg3 Nico Piro, mentre per restare all’attualità il linguista Giuseppe Antonelli racconterà tre parole che hanno a che fare con la festa della mamma, che si festeggia proprio domenica.

Non mancherà Gloria Aura Bortolini, in collegamento da Verona. Viaggio, poi, con il botanico Stefano Mancuso che racconterà di piante che hanno ispirato invenzioni tecnologiche.

Tanti i filmati in giro per il mondo a cominciare dalla parte Est di Londra per K City Life. Si volerà anche in nuova Zelanda e in Algeria con il filmato di Yann Arthus-Bertrand.