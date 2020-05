Ivano Scolieri: “Il liveshow ispirato al mio libro potrebbe diventare un progetto televisivo”

Il suo ultimo libro, Pianoforte – 7 note di armonia manageriale, scritto a quattro mani con Carlo Massarini, è stato un grandissimo successo editoriale. Ma il meglio sembra debba ancora venire e per l’occasione Ivano Scolieri, in questa intervista esclusiva a Lifestyleblog, ci regala qualche ghiotta anticipazione…

Come nasce la tua passione per la musica?

Le passioni arrivano a noi nei modi più disparati. Nel mio caso avevo 10 anni quando i miei genitori mi resero obbligatorie delle lezioni di chitarra. Le prime lezioni dedicate ai pezzi di Dire Straits e Luca Barbarossa. Perché questo salto stilistico? Il mio maestro suonava per passione del rock e per lavoro era il chitarrista dell’omonimo cantautore. Tutto questo divenne poi un esame di ammissione al conservatorio per poi sprofondare di nuovo tra rock ed elettronica.

I Dischi che hanno maggiormente influenzato il tuo percorso musicale?

Questa è la domanda più bella del mondo. Potrei avere una risposta per intensità e durata alla Guns N’ Roses in November Rain, Nasco con il pop degli anni 80. Un passaggio veloce nei Duran Duran per poi saltare tra Talking Heads e Japan. Un affondo importante nell’elettronica del periodo tra Depeche Mode e New Order e poi Rock come se non vi fosse un domani. Ed il Jazz? Nel mio cuore diurno Pat Metheny e Coltrane, in quello notturno Evans e Area.

Quali sono state le principali differenze che riscontri, a livello musicale, tra l’estero e il Bel Paese?

Siamo melodici e classici. Siamo forti per questo ma alla fin fine siamo sempre in un tempo 4/4 in stile Gigi D’Alessio. La musica internazionale spazia con più coraggio e inserisce interessanti controtempi ritmici. Questo permette alle altre nazioni di avere più sperimentazione sial nel pop che nel progressive rock. Noi tendiamo naturalmente al neomelodico dove ogni tanto emergono delle interessanti eccezioni.

La soddisfazione professionale più importante finora ottenuta?

Devo ringraziare molte persone. Quando si ottiene un successo si è tentati di citare l’espressione che dipende solo da noi. In realtà ci sarà sempre qualcuno che sceglie il nostro progetto e lo rende memorabile. Il mio libro Pianoforte – 7 note di armonia manageriale è certamente un bel traguardo. Il liveshow ispirato al libro è qualcosa di bello che potrebbe diventare un prodotto televisivo. Ci sono poi una serie di progetti in atto con importanti gruppi industriali che meritano sempre la mia riconoscenza.

Con quale spirito guardi oggi il futuro?

Il futuro è un amico particolare. Lui accende emozioni e visioni. E’ il più grande allenatore della nostra speranza. Spesso lo si teme quando la vita ci presenta come in questo periodo delle prospettive impegnative. Non possiamo comunque farne a meno. Spesso ci parlo. Cerco di capire se può rispondermi e condividere con me qualche preziosa informazione. Poi scopro che il futuro si poggia in ogni piccolo istante che ci concede la vita. Mentre rispondo a te stiamo già camminando nel futuro e quindi non posso che richiamare il coraggio e lo stupore come gli ingredienti importanti per abbracciare con intensità questa affascinante dimensione.