ItaliaSì: la puntata del 9 maggio

Nuovo appuntamento con ItaliaSì!, il programma del sabato pomeriggio di Rai1, condotto da Marco Liorni, in onda il 9 maggio, alle 16.40.

Al suo fianco, come di consueto, ci saranno Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

Le anticipazioni della puntata

In questa puntata la sigla è dedicata a un’adolescente che ha scritto un diario della quarantena.

E’ il primo sabato della fase 2 in varie città italiane e nei principali parchi: collegamenti in diretta con Silvia Balducci di Rainews24 e Caterina Varvello.

Si parlerà anche di Adele che ha perseguito un grande obiettivo durante la quarantena e lo ha raggiunto. Domenica è la Festa della Mamma e Luisa è una mamma speciale. E ancora, come cambieranno le nostre abitudini casalinghe?

Spazio anche alle pulizie della casa. Questa settimana sul podio di ItaliaSi! Stefano, il postino della provincia di Bergamo: tornano le cartoline e la gioia di riceverle, non solo perché la pandemia entra anche nell’album delle figurine.

Tra gli altri argomenti: il plasma, come donarlo, cosa significa e perché. Tornano i corrieri di Bergamo che “non mollano mai”. Nella giornata simbolo del 9 maggio anche un ricordo per le vittime del terrorismo che non vanno dimenticate.

Per lo spettacolo, infine ospite Giorgio Tirabassi.

Non mancheranno gli aggiornamenti con la Protezione Civile con i primi dati dopo l’inizio della Fase 2, e gli interventi degli specialisti.

La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto.