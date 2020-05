iPhone 12 con display OLED da 5,4 pollici

I fan di Apple sono rimasti entusiasti del lancio di iPhone SE 2020 il mese scorso. Ma c’è grande attesa per la prossima serie, quella dedicata a iPhone 12. I nuovi modelli, come ogni anno, vengono annunciati nella seconda metà dell’anno. Qui di seguito qualche indiscrezione lanciata dal celebre portale Letsgodigital.

La linea di iPhone 12 è composta da quattro modelli

Oltre a un modello da 5,4 pollici, è previsto anche un iPhone 12 da 6,1 pollici, che sarà il successore di iPhone 11 . Inoltre, è in arrivo un iPhone 12 Pro da 6,1 pollici e infine il modello di punta; l’iPhone 12 Pro da 6,7 ​​pollici max.

Tutti i nuovi smartphone saranno alimentati dal nuovo processore A14 Bionic, che è un chip da 5 nanometri. Apple fornirà inoltre per la prima volta l’intera serie con un display OLED. La frequenza di aggiornamento di 120 Hertz ProMotion si troverà probabilmente esclusivamente sui modelli Pro.

I modelli normali avranno una doppia fotocamera sul retro, con le due varianti Pro, 3 telecamere e uno scanner LiDAR integrato. Lo scanner LiDAR consente misurazioni della profondità ed è stato introdotto per la prima volta con l’Apple iPad Pro 2020, annunciato a marzo di quest’anno.

Tuttavia, in questa pubblicazione ci limitiamo al nuovo e più piccolo modello della serie iPhone 12. Per avere una sensazione migliore con questo telefono Apple da 5,4 pollici , la designer olandese Jermaine Smit, aka Concept Creator , ha realizzato una serie di rendering 3D per questo nuovo modello di iPhone per LetsGoDigital. Come siamo abituati da Jermaine, ha anche creato un’animazione video di alto profilo. Il video di YouTube può essere visualizzato di seguito.

IPhone 12, i pollici

Nonostante le dimensioni dello schermo più grandi, le dimensioni complessive saranno quindi più piccole – questo è reso possibile dai bordi dello schermo più stretti. Ed è esattamente ciò che molti fan di Apple hanno sperato; via con quei bordi ampi, via con quella tacca, ci danno un dispositivo compatto, potente e moderno a un prezzo ragionevole.

Molti quindi si aspettano che questo sia l’iPhone più popolare del 2020. C’è ancora qualche incertezza sul nome. È possibile che questo dispositivo venga semplicemente chiamato iPhone 12 e che la variante da 6,1 pollici apparirà sotto il nome del modello iPhone 12 Max, ad esempio. Tuttavia, è anche possibile che il modello più piccolo ottenga un’aggiunta nel nome, ad esempio iPhone 12 Mini. Apple ha ripetutamente optato per una strategia di denominazione diversa negli ultimi anni, tutto rimane possibile al riguardo.

Primi modelli di iPhone 5G

Apple ha già annunciato che tutti i modelli 2020 (ad eccezione di SE 2020) avranno 5G. Saranno quindi i primi iPhone a supportare la rete internet mobile superveloce.

Design rinnovato per tutti i modelli di iPhone 2020

Per quanto riguarda il design dell’iPhone 12, si è parlato a lungo che i nuovi modelli avranno molte somiglianze con l’iPhone 4.

Ad esempio, nel 2020 Apple avrebbe scelto di fornire agli smartphone un telaio in acciaio inossidabile, con un numero significativamente inferiore di tondi bordi rispetto alla serie iPhone 11. Il vetro sarebbe usato sia sul davanti che sul retro.

Purtroppo la tacca non sembra scomparire del tutto. Tuttavia, Apple sembra vedere un’opportunità per ridurre il livello. Rispetto all’attuale serie iPhone 11, la tacca sarebbe ridotta di circa il 33%. Ciò è reso possibile posizionando il ricevitore più in alto, sul bordo dello schermo. Sfortunatamente, la larghezza rimane invariata, in modo che sia possibile mantenere la fotocamera anteriore e vari sensori per Face ID.

Anche il sensore di impronte digitali non sembra scomparire sotto lo schermo nel 2020. Laddove altri produttori di smartphone utilizzano ormai da diversi anni uno scanner di impronte digitali in-display, negli ultimi anni Apple ha investito molto tempo e denaro nella sua tecnologia di rilevamento del volto 3D, chiamata Face ID. Secondo alcuni, Apple ha nuovamente migliorato questa tecnologia, questa volta il telefono dovrebbe essere in grado di riconoscere i volti con un angolo di visione più ampio. Resta il fatto, finché Apple si concentra su Face ID, purtroppo un telefono Apple senza tacca rimarrà musica futura.

Molto probabilmente, l’iPhone 12 da 5,4 pollici avrà una singola fotocamera selfie e una doppia fotocamera posteriore. Molto è ancora sconosciuto sull’esatta configurazione della videocamera. L’anno scorso sono stati scelti sensori da 12 megapixel, sia nella parte anteriore che in quella posteriore. In ogni caso, puoi presumere che la qualità dell’immagine verrà nuovamente aumentata a un livello superiore. Pensa a risultati migliori in condizioni di scarsa illuminazione, Smart HDR e tecnologia di stabilizzazione dell’immagine migliorata.

I nuovi smartphone Apple sono alimentati dal chipset Bionic A14. Questo sarà un chip 5nm super veloce, che offrirà prestazioni molto migliorate rispetto al chipset A13 7nm. Nel marzo 2020 è già apparso online un test di riferimento, che ha dimostrato che l’A14 raggiunge prestazioni significativamente migliori rispetto al SoC Qualcomm Snapdragon 865, che può essere trovato in molti smartphone Android di fascia alta quest’anno.

Probabilmente sia l’iPhone 12 da 5,4 pollici che quello da 6,1 pollici saranno dotati di 4 GB di RAM. I modelli Pro probabilmente hanno 6 GB di RAM. Per quanto riguarda la memoria di archiviazione, il modello entry-level potrebbe avere solo 64 GB di memoria. Tuttavia, supponiamo che Apple ora riconosca che questo è molto minimo per un dispositivo di € 700. Forse 128 GB sarà il minimo, seguito da 256 GB e 512 GB di memoria. Più memoria, uno schermo OLED e l’aggiunta di 5G avranno anche un aspetto negativo; un prezzo di partenza più elevato.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del mese scorso è stato menzionato per la prima volta sui nuovi modelli di iPhone 12 su Internet. Il modello da 5,4 pollici sarà l’iPhone più piccolo ed economico. Questo smartphone otterrebbe un prezzo di partenza di $ 649 USD. Seguito da un prezzo iniziale di $ 749 per l’iPhone da 6,1 pollici 12. Sfortunatamente, questi prezzi non sono così facili da convertire in euro.

Molto è già stato scritto sulla disponibilità su Internet. Diversi analisti hanno espresso l’aspettativa che la serie iPhone 12 abbia rallentato. Pertanto, i modelli 2020 non sono più previsti a settembre, ma tra ottobre e inizio dicembre 2020.

Si dice che il coronavirus sia la principale causa del rallentamento, che ha interrotto l’intera catena di produzione di Apple. Non è ancora chiaro se ciò comporterà l’introduzione successiva dei dispositivi. È possibile che ci sia semplicemente un periodo più lungo tra l’introduzione e il lancio effettivo.

Per quanto riguarda i colori disponibili, l’attuale iPhone 11 è disponibile in sei colori diversi; nero, bianco, verde, giallo, viola e ROSSO. Ci sono segni che una variante blu chiaro e arancione chiaro sarà rilasciata anche quest’anno. Inoltre, c’è un nuovo colore blu scuro in preparazione, ma sembra essere destinato ai modelli Pro.