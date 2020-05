“Invisibili”: il monologo contro la violenza sulle donne

Un monologo contro la violenza sulle donne che, durante il lockdown, sono state costrette a convivere con uomini che le hanno maltrattate e poi, in sempre più casi, uccise.

Ivo Romagnoli, attore dotato di grande versatilità e sensibilità, ha dato vita con la scrittrice Ilaria Parlanti e il musicista Niccolò Filippi, a un monologo che, a pochi giorni dalla sua pubblicazione sul suo canale YouTube, ha ottenuto numerosi consensi.

“Durante il lockdown sentivo notizie che mi preoccupavano fortemente e a quel punto, decisi di fare un monologo sull’amore e sulla felicità, incentrato sul fatto che quest’ultima ce l’abbiamo tutti è fondamentale riuscire a ritrovarla. Lo postai su Facebook e ci fu subito un boom di visualizzazioni. Al punto che mi scrisse un dottore, uno di quelli che combatteva e curava centinaia di persone al giorno affette dal Covid19, ringraziandomi perché grazie a quel video aveva trovato la forza e il coraggio per affrontare la giornata successiva in mezzo all’inferno dove era abituato a trascorrere il tempo tra persone malate, deceduti… Un episodio che mi ha fatto capire che anche io, nel mio piccolo, avrei potuto contribuire con la mia arte, anche direttamente da casa. A quel punto ho deciso di far vita a un mio canale Youtube e ho iniziato a preparare altri monologhi” racconta Romagnoli, aggiungendo: “Ma la mia attenzione e pensiero ricadeva sempre su un fatto che mi preoccupava sempre di più, spingendomi continuamente a chiedermi: ‘Ma le donne, come fanno? Quelle che sono state costrette dallo Stato a rintanarsi insieme ai loro mostri, ai loro carnefici: chi pensa a loro?”. Senza perdere tempo, chiamai una mia cara amica, nonché talentuosa scrittrice, Ilaria Parlanti, chiedendole se le andasse e se avesse tempo di scrivere per me un monologo su questa tematica così spaventosa, di cui si parla troppo poco. Così è nato “Invisibili”, un monologo contro la violenza sulle donne, contro il silenzio, contro i mostri che possono vivere con loro sotto i medesimi tetti. Successivamente è stato coinvolto anche Niccolò Filippi, un giovane musicista di grande talento, che ha realizzato la colonna sonora. Insomma, questo è un progetto fatto da tre persone che, invece di stare a guardare, hanno deciso di provare a fare qualcosa, con la speranza che il monologo possa fare pensare e muovere qualcosa“.

Infine, Ivo Romagnoli ci regala una riflessione: “Per me sapere che il nostro video possa essere arrivato anche a una sola di queste migliaia di donne che hanno sofferto o soffro ti ancora per questa problematica, non mi fa sentire minimamente gli sforzi che abbiamo compiuto per realizzarlo e mi fa sentire in qualche modo utile. Sì perché ognuno di noi a suo modo può fare qualcosa, rompere il silenzio e dare l’esempio a tante persone.”