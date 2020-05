Insieme: Grandi Amori, il nuovo singolo di Francesco Renga

Francesco Renga torna con un nuovo singolo, Insieme: Grandi Amori (Sony Music Italy).

Il brano è stato scritto dallo stesso Francesco insieme a Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro.

E’un inno alla vita e rappresenta la voglia di tornare alla normalità, di ripartire, e di ritrovare i “grandi amori” appunto, senza dimenticare i valori di comunità e di solidarietà che hanno contraddistinto questo ultimo periodo.

“Insieme” è un inno alla felicità, alla speranza contro la paura di vivere. È un inno alla vita stessa e a quello che dovrebbe essere il suo motore sempre: è un inno all’Amore. A quel sentimento assoluto che cerco di cantare in ogni mia canzone. Quel sentimento che ci unisce e ci fa sentire una comunità. Perché “la vita non è fatta per vivere da soli, la vita è fatta per amare… altro che cantare canzoni, qui c’è bisogno di grandi Amori… insieme”.