Una fresca insalata di pasta è un pranzo sfizioso e veloce per le giornate estive e può diventare un vero e proprio “salva-cena”.

Per un piatto dai colori dell’estate, in un trionfo made in Italy bianco, rosso e verde, e rinfrescante al palato, vi proponiamo le Penne Rigate Integrali La Molisana nella ricetta “ Insalata di Penne Rigate Integrali ” in cui alla freschezza della menta si aggiungono il rosso vivo pomodoro, la croccantezza del pistacchio e quel twist in più che solo il parmigiano sa dare.

INSALATA DI PENNE RIGATE INTEGRALI N.20

DOSI: 4 persone

TEMPI DI PREPARAZIONE: 20-30 minuti

DIFFICOLTÀ: facile

INGREDIENTI:

Penne Rigate Integrali n.20 La Molisana 320 gr

Pomodorini Pachino n.10

Cucchiai di olio evo n.2

Manciata di pistacchi di Bronte (possibilmente non salati)

Rametto di menta fresca n.1

Spicchio di aglio n.1

Zucchina n.1

Scaglie sottili di Parmigiano q.b.

Sale q.b.

PREPARAZIONE:

Cuocete le Penne Rigate Integrali 20 La Molisana in abbondante acqua salata.

Mentre aspettate i 13 minuti per la cottura della pasta, lavate la zucchina, tagliatela a rondelle e saltatela in padella con un cucchiaio di olio evo, l’aglio in camicia e un pizzico di sale. Fate colorire e, poco prima di terminare la cottura, aggiungete qualche fogliolina di menta lavata e spezzata grossolanamente con le dita.

Lavate e tagliate i pomodorini, metteteli in una ciotola e conditeli con un filo di olio e un pizzico di sale.

Con una mezzaluna trasformate i pistacchi di Bronte in una granella non troppo fine, e tenetela da parte. Ricavate delle scaglie sottili dal pezzo di parmigiano. Una volta che le penne saranno cotte, scolatele e raffreddatele sotto acqua corrente fredda.

In una ciotola unite la pasta fredda, le zucchine con la menta e i pomodorini. Spolverate con le scaglie di Parmigiano e con la granella di pistacchi. Decorate con foglioline di menta intere, un filo di olio evo.