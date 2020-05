In viaggio con Marcello: la tappa in Basilicata

Domenica 10 maggio, alle 11.15 su Rai2, sarà riproposta la puntata di In viaggio con Marcello dedicata alla Basilicata.

Le anticipazioni della puntata

Marcello Masi e i suoi “compagni di tavola” Rocco Tolfa e Carlo Cambi, continueranno a raccontare come sta cambiando il nostro rapporto con il cibo e quale sarà il futuro della nostra alimentazione.

Stavolta, la loro attenzione sarà puntata sulla cucina lucana, tenacemente genuina, ma anche varia e ricca di sfumature.

Lo chef materano Battista Guastamacchia cucinerà le specialità gastronomiche più caratteristiche della Basilicata.

Sulla tavola grandi classici come i celebri peperoni cruschi, fritti, croccanti e dal gusto irresistibile. Non mancherà la crapiata, un piatto “collettivo” che anticamente riuniva intorno alla pentola gli abitanti dei Sassi di Matera.

Come sempre, anche nella puntata sulla Basilicata verranno suggeriti gli abbinamenti più interessanti tra i cibi in tavola e i vini della tradizione regionale, in questo caso l’Aglianico e il Doc Matera.

E poi – sempre partendo dalla storia ma con lo sguardo rivolto al futuro del gusto – la pasticcera Naausica Viani realizzerà un’estrosa rivisitazione dei dolcetti lucani più golosi, i mostaccioli.

Infine, Giorgia Fantin Borghi, esperta di storia del galateo, spiegherà come mangiare la frutta a tavola senza infrangere le regole del bon ton.