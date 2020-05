Il 10 Maggio cade la festa della mamma, ecco le origini e storia della ricorrenza

Il 10 maggio 2020 si celebra la Festa della Mamma, una ricorrenza molto importante non solo in Italia. Sono milioni le mamme di tutto il mondo che, in date differenti a seconda del Paese, vengono festeggiate con doni e affetto da tutta la famiglia.

Ma come è nata la Festa della Mamma e perché non cade lo stesso giorno in tutto il mondo? Proviamo a saperne di più su questa ricorrenza così apprezzata.

Le prime attestazioni risalgono alla seconda metà dell’Ottocento, durante la guerra civile americana. Ann Reeves Jarvis, attivista pacifista del West Virginia pensò di creare dei club formati da sole donne per aiutare le famiglie delle vittime di guerra. In questo contesto si comincia a festeggiare il Mother’s Friendship Day, che però ha l’intento di aiutare sempre i reduci di guerra. Nel 1905 è la figlia di Ann, Anna, che, alla morte della madre, decide di dedicarle il Mother’s Day. Le prime celebrazioni si tennero il 10 maggio 1908 e, nel giro di qualche anno, si estese anche negli altri Stati americani.

Dagli Stati Uniti, la Festa della Mamma si diffuse anche in Europa: Inghilterra, Olanda, Francia, Svizzera, Belgio e, a seguire, gli altri Paesi.

In Italia dobbiamo aspettare il 1956 per avere una prima attestazione di tale festività, quando il sindaco di Bordighera decide di seguire l’esempio della vicina Francia e istituire la Festa della Mamma. Da quella prima volta, anno dopo anno, tutte le città italiane seguirono a ruota, fino ad arrivare ai giorni nostri.

Per quanto riguarda la data, è sempre stata “mobile”, con l’unica certezza che cade sempre di domenica. Per precisione, la seconda domenica di maggio, giorno in cui viene celebrata anche negli Stati Uniti, in Giappone, Germania, Belgio, Austria, Brasile e in Australia. In Spagna e Portogallo la Festa della Mamma si festeggia la prima domenica di maggio, mentre in Francia l’ultima domenica. In Irlanda e nel Regno Unito, cade invece la quarta domenica di Quaresima, in Norvegia la mamma si celebra a febbraio e in Argentina l’ultima domenica di ottobre.

Per festeggiare degnamente questa giornata c’è l’abitudine, non solo in Italia, di fare un regalo alla propria mamma. Secondo un sondaggio condotto da Discoup.com, la piattaforma di coupon e codici sconto tra le più utilizzate in Italia, anche quest’anno gli italiani non rinunceranno ad acquistare un dono per la Festa della Mamma. Ai primi posti tra le intenzioni degli oltre 1000 intervistati ci sono i fiori o una pianta, seguiti da gioielli o bigiotteria e, in misura minore, abbigliamento e vestiti.

