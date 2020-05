Idee originali e creative per regali indimenticabili

I cosiddetti prodotti handmade, cioè fatti a mano, sono regali originali e sempre più richiesti.

Nell’epoca della tecnologia, l’artigianalità e la manualità continuano ad essere fattori molto apprezzati e dal grande fascino, che danno vita a prodotti speciali che fanno davvero la differenza.

Ai primi posti ci sono i gioielli per donne, in particolare orecchini e collane. Tra i più gettonati c’è la collana in argento con dente di leone, un dono romantico per la propria partner ma anche per mamme, nonne, nipoti, sorelle o amiche.

Sono molto richieste anche le borse, sia per donne che per uomini. Ultimamente vanno infatti di moda le borse per uomini, valide sostitute dei marsupi ed utilissime soprattutto nei periodi estivi.

Ad esempio i borselli porta-tabacco, con ampi scompartimenti per cartine, filtri, accendino e tabacco, sono apprezzatissimi dai fumatori. Ogni modello ha un suo stile: fashion, vintage o glamour. I migliori articoli sono idrorepellenti e resistenti, contrastando efficacemente macchie, sporco, liquidi ecc.

I regali per la casa sono sempre graditi, soprattutto se si tratta di lavoretti fatti a mano. Sul mercato vanno forte i mini-giardini zen, piccole costruzioni in miniatura, con tanto di pietre asimmetriche, statuette, sabbia e candele capaci di infondere un senso di pace e di tranquillità.

Per i sognatori i carillon restano regali dal grande fascino vintage. Nei modelli di ultima generazione è anche possibile selezionare la musica preferita, così da fare un dono davvero originale ed apprezzato.

Nelle prime posizioni dei prodotti handmade, da segnalare i giochi educativi e le decorazioni delle camerette per bambini.

Il panorama degli articoli fatti a mano è davvero ampio, e come ulteriore forma di carineria è possibile impacchettare il regalo con buste personalizzate.

In tal senso può dare spunti molto interessanti il gruppo RAJA, brand affermato e rinomato nel settore dell’imballaggio e del packaging.

Per le occasioni più importanti, magari un matrimonio, una comunione o un battesimo, è consigliabile scegliere delle buste molto graziose da un punto di vista estetico, ma allo stesso tempo affidabili e resistenti.

Sul sito di RAJA sono disponibili diverse soluzioni, come le shopper in kraft con maniglie ritorte estremamente robuste. In alternativa ci sono le shopper in kraft con maniglie piatte e le shopper di lusso con maniglie a cordoncino, ideali per un packaging elegante e raffinato.

Gli utenti possono scegliere il formato, il colore, le dimensioni e la tipologia di superficie, dimostrando di avere gran gusto non solo nella scelta del regalo ma anche del packaging.