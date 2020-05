I vincitori dei David di Donatello 2020

Si è svolta ieri la cerimonia di premiazione dei David Di Donatello 2020. L’evento, giunto alla 65esima edizione, si sarebbe dovuto svolgere il 3 aprile ma la data è slittata in seguito all’emergenza Covid-19.

L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai1, con la conduzione di Carlo Conti in uno studio vuoto e con i candidati collegati in modalità video.

Ad inizio cerimonia, Carlo Conti ha letto un messaggio del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, dedicato al mondo del cinema.

Il traditore di Marco Bellocchio è stato il film insignito del maggior numero di premi, ben sei. Uno in meno per Pinocchio di Matteo Garrone, tre per Il primo re di Matteo Rovere due per La dea fortuna di Ferzan Özpetek.

I vincitori dei David di Donatell0 2020

Miglior film

Il traditore, regia di Marco Bellocchio

Miglior regista

Marco Bellocchio – Il traditore

Miglior regista esordiente

Phaim Bhuiyan – Bangla

Migliore sceneggiatura originale

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo – Il traditore

Migliore sceneggiatura adattata

Maurizio Braucci, Pietro Marcello – Martin Eden

Miglior produttore

Groenlandia, Gapbusters, Rai Cinema, Roman Citizen – Il primo re

Migliore attrice protagonista

Jasmine Trinca – La dea fortuna

Miglior attore protagonista

Pierfrancesco Favino – Il traditore

Migliore attrice non protagonista

Valeria Golino – 5 è il numero perfetto

Miglior attore non protagonista

Luigi Lo Cascio – Il traditore

Migliore autore della fotografia

Daniele Ciprì – Il primo re

Miglior musicista

Orchestra di piazza Vittorio – Il flauto magico di piazza Vittorio

Migliore canzone originale

Che vita meravigliosa (musica, testo e interpretata da Diodato) – La dea fortuna

Miglior scenografo

Dimitri Capuani – Pinocchio

Miglior costumista

Massimo Cantini Parrini – Pinocchio

Miglior truccatore

Dalia Colli, Mark Coulier – Pinocchio

Miglior acconciatore

Francesco Pegoretti – Pinocchio

Miglior montatore

Francesca Calvelli – Il traditore

Miglior suono

Il primo re

Migliori effetti speciali visivi

Rodolfo Migliari e Theo Demeris – Pinocchio

Miglior documentario

Selfie, regia di Agostino Ferrente

Miglior film straniero

Parasite (기생충, 寄生蟲), regia di Bong Joon-ho

Miglior cortometraggio

Inverno, regia di Giulio Mastromauro

David Giovani

Mio fratello rincorre i dinosauri, regia di Stefano Cipani

David dello spettatore

Il primo Natale, regia di Ficarra e Picone

David speciale

Franca Valeri