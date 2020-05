I viaggi di “Kilimangiaro Collection” su Rai3

Continuano i viaggi di Kilimangiaro Collection. Domenica 31 maggio, alle 16, Rai3 porterà i telespettatori tra bellezza, culture e curiosità di tutto il mondo. Si parte da un’avventura nella Repubblica Dominicana alla scoperta della riviera del Paradiso, da Barahona alla penisola di Pedernales.

Il grande viaggio continua nella nazione arcobaleno del Sudafrica tra strade sconfinate e natura selvaggia, poi la Norvegia del Nord con le sue scogliere a picco sul mare e il sole che non tramonta mai. Si prosegue verso l’Asia e la città indomita di Taipei per tornare al ritmo caraibico della Giamaica, poi l’Italia con le sue Alpi Orobie e le Isole Marchesi sulla rotta di Melville per rivivere i suoi racconti ambientati in Polinesia. La cuoca Rosa proverà a cucinare un piatto italiano a Cuba, ma non solo, ci sarà il deserto infinito della Namibia, la Normandia tra distese verdi e abbazie imponenti, le vie dell’acqua della Malesia. Il grande viaggio terminerà nell’arcipelago vulcanico di Vanuatu nel Pacifico del sud, un paradiso di corallo chiamato Terra eterna