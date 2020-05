I benefici del pilates

Ci sono possibilità che tu abbia sentito parlare di Pilates e dei benefici che ne derivano eseguendo regolarmente questa disciplina che sta ormai crescendo in termini di popolarità.

Chiunque abbia iniziato, su diversi livelli di salute e fitness, un programma di Pilates è rimasto entusiasta dei miglioramenti ottenuti.

Benefici che riguardano il movimento, la circolazione, la postura e la forza addominale. Senza tralasciare una forte riduzione di mal di schiena, dolori al collo e articolari.

L’ideatore di questa disciplina, è Joseph Pilates, morto oltre 50 anni fa. Il suo programma di esercizi sta riscuotendo numerosi consensi.

Il pilates crea consapevolezza del corpo. L’attenzione è focalizzata su movimenti precisi associati alla respirazione costante. Tutte queste attenzioni richieste cambiano la consapevolezza. E aiutano ad allenare la mente, costruire simmetrie e coordinazione del corpo.

Il Pilates insegna a una persona come rafforzare il nucleo del proprio corpo e questa forza, fondamentale, aiuta a irradiarsi in tutto il corpo e tutte le sue estremità.

Un nucleo più forte non significa necessariamente addominali piatti.

Ma la forza fondamentale darà ai tuoi muscoli il lavoro di cui hanno bisogno per promuovere i tuoi esercizi e ottenere addominali più piatti.

Il pilates cambierà forma, ma non cambierà il tuo corpo senza esercizi aggiunti. Un muscolo flessibile è un muscolo più forte.

Un altro vantaggio del Pilates è il controllo del corpo. Questa disciplina ti insegnerà come muoverti e raggiungere tutto ciò che è importante

per la simmetria del corpo. Lavora in tutto il corpo con sinergia ed è così che dovremmo passare ogni base giornaliera.