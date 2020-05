Giovanna Botteri, video messaggio per Striscia la notizia

Questa sera Striscia la notizia manderà in onda un video messaggio inviato da Giovanna Botteri.

L’inviata della Rai a Pechino, con questo gesto, spegne le polemiche seguite alla messa in onda del servizio del 28 aprile scorso.

«Cara Michelle, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche con Striscia la notizia e Gerry Scotti».