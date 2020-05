Fratelli in Affari: una casa è per sempre, su Cielo

Gli amatissimi Drew e Jonathan Scott tornano, in prima visione assoluta su Cielo (DTT 26, Sky 126, TivùSat 19), con un format tutto nuovo.

Fratelli in Affari, quando va in onda

Nella nuova stagione di “Fratelli in Affari: una casa è per sempre”, in onda dal 18 al 29 maggio, dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10, i fratelli più amati del canale si cimentano in una sfida del tutto inedita: aiutare giovani coppie a trasformare le loro abitazioni in vere e proprie case, focolai domestici in cui affondare le radici e vivere felicemente tra risate di gioia e pianti di commozione di figli e nipotini.

Sempre la casa è al centro dell’attenzione degli amatissimi fratelli Scott, agenti immobiliari dello Stato della British Columbia, in Canada.

Questa volta, però, forti dell’esperienza maturata nelle passate stagioni, Drew e Jonathan sono chiamati a unire le loro forze per trasformare un semplice immobile in una casa da sogno, dove gli spazi sapientemente ottimizzati e perfettamente arredati creano un ambiente accogliente e confortevole per tutta la famiglia.