Fortnite, in arrivo una modalità esclusiva

Nonostante l’aspra concorrenza di Call Of Duty: Warzone, entrato a gamba tesa tra gli sparatutto mobile più apprezzati degli ultimi mesi, il “sempreverde” Fortnite dimostra di essere ancora un bestseller difficile da superare.

Il titolo di Epic Games, che continua a catalizzare l’attenzione di milioni di gamer, si prepara a un rinnovamento epocale, pronto ad aggiungere una misteriosa modalità gameplay nota al momento come “Party Royale”, secondo le indiscrezioni dei dataminer che hanno esaminato i sorgenti del nuovo update in corso del gioco.

L’inaspettata novità, che dovrebbe debuttare una volta terminata la Stagione 2 del Capitolo 2 (vale a dire il prossimo 3 Giugno), si accompagnerà al lancio di una mappa di gioco esclusiva, dal nome in codice “Papaya”. Come i più informati di noi sapranno, la Stagione 3 partirà dal 4 Giugno, ed è molto plausibile che questa data sarà scelta per il lancio di entrambi gli update.

In che cosa consisterà, quindi, la nuova modalità Party Royale di Fortnite? Sarà un’esperienza molto curiosa per tanti gamer, dal momento che non si potranno utilizzare armi e la mappa includerà alcuni passatempi “ricreativi” da svolgere con gli avatar dei nostri compagni di gioco, tra cui calcio, corsa e paracadutismo.

Si tratta senz’altro di una modalità più leggera rispetto al multiplayer sfrenato e competitivo a cui Fortnite ci ha abituati, e in qualche modo reminiscente dei combattimenti in stile Western e della modalità Creativa introdotta da Epic Games nel 2018, in cui si poteva personalizzare liberamente una mappa in tutti i suoi dettagli (terreno, armi, tesori, edifici) scegliendo se condividerla con gli altri gamer o meno.

Un aggiornamento quindi da tenere d’occhio, sicuramente nato dalla volontà di portare una ventata d’aria fresca al gioco, che ormai da anni ha un posto privilegiato tra gli shooter mobile: molto presto sapremo se questa modalità più leggera e scanzonata per Fortnite potrà aprire a nuovi scenari per il gameplay futuro.