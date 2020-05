Ermal Meta: Finirà Bene è il nuovo singolo

E’ in radio dal 1 maggio Finirà Bene, il nuovo singolo di Ermal Meta.

“Questo non è buio sono solo gallerie“

E’ la frase iniziale di una canzone presentata in un primo momento in una toccante versione acustica, a sorpresa, tra le mura che contano i nostri respiri da circa due mesi, sulla sua pagina Instagram da Ermal Meta.



Ben presto ha fatto il giro della rete attraverso persone che l’hanno sentita propria nonostante non fosse nella versione definitiva.

Spesso non è importante la faccia di una persona: ci colpisce ciò che quella persona ci trasmette in un alchimia molto vicina alle emozioni che genera la musica.



Una canzone scritta a Gennaio che si appoggia con energica eleganza in questo momento molto particolare, dove speranza e sofferenza si passano la mano ogni giorno e dove come fosse un mantra ci ripetiamo che “Finirà Bene”.

“Finirà bene per te e pure un po’ per me

Finirà bene anche se non ci vuoi credere”