Ellie Goulding, ecco quando esce il nuovo album!

Ellie Goulding ha svelato oggi la data di uscita del suo nuovo album, “Brightest Blue”, in arrivo il prossimo 17 luglio.

Il pre-ordine è attivo a questo link: https://EllieGoulding.lnk.to/BrightestBluePR

Il nuovo album di Ellie Goulding

Il nuovo album, che include i singoli già usciti (“Close to me”, “Hate me”, “Worry about me”, “Power”) oltre a nuove canzoni, è diviso in due parti: “Brightest Blue (prodotto da Ellie & Joe Kearns) e “EG.0”. Ellie ha lavorato con vari autori e produttori tra cui Tobias Jesso Jr., Starsmith, ILYA, serpentwithfeet, Patrick Wimberly (dei Chairlift) e Jim Eliot.

“La prima parte del disco riflette la mia vulnerabilità… e parla di come le relazioni condizionano la nostra felicità e di come possono essere la cosa più dolorosa del mondo, non importa quanto si è illuminati. Mentre la seconda metà dell’album racchiude il lato del mio carattere più coraggioso e impavido e presenta tutte le mie recenti collaborazioni. Sono consapevole di saper scrivere dei miei pensieri e delle mie emozioni in un modo orecchiabile. Cerco sempre di usare la mia voce in modi che nessuno si aspetterebbe mai e di collaborare con artisti che mi piacciono indipendentemente da quanto sono conosciuti.”

La carriera della cantante

Ellie Goulding ha debuttato dieci anni fa con l’album “Lights”, che ha raggiunto il primo posto in classifica nel Regno Unito e ha venduto oltre 1,4 milioni di dischi in tutto il mondo. Ad oggi Ellie ha vinto due BRIT Awards, ha venduto oltre 15 milioni di album, 102 milioni di singoli e ha raggiunto oltre 19 miliardi di stream in tutto il mondo.

Ellie, ambasciatrice dell’ONU per l’ambiente, è un’appassionata sostenitrice della tutela dell’ambiente per la salvaguardia del pianeta. Sostiene inoltre in UK il Progetto Marylebone e raccoglie fondi per altre associazioni di beneficenza nazionali che operano in prima linea nella crisi dei senzatetto.