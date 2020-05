Elena Ballerini alla conduzione di 4 zampe in famiglia

Sabato 16 maggio è cominciato “4 zampe in famiglia” nuovo format di Rai due dedicato al mondo degli animali con la conduzione di Elena Ballerini e Federico Coccia. Un programma delicato, sapientemente curato da Kimera (produzione nota per l’alto livello artistico) molto particolareggiato nei dettagli sia da un punto di vista informativo che da un punto di vista narrativo. Fra gli autori spicca il nome di Stefania Bove, nota autrice di Rai 2, già firma di Cronache animali. Abbiamo intervistato Elena Ballerini, volto femminile di questo nuovo format che speriamo possa continuare nel tempo. Elena qual’e secondo te il punto di forza di “Quattro Zampe in Famiglia “?

È un programma sugli animali che li racconta attraverso storie di vita vissuta, ma che riesce a fornire anche importanti consigli sulla gestione e quindi ci sono ampi spazi dedicati all’informazione molto utili per tutti coloro che hanno a casa un amico a 4 zampe: nutrizione, prime cure, accessori, addestramento. C’è un duplice obiettivo: informare ed emozionare. Nella prima puntata andata in onda sabato 16 maggio noi speriamo di esserci riusciti.

Tu hai sempre amato gli animali … cosa rappresenta per te questo programma ?

Il sogno della mia vita che si realizza perché la mia passione per gli animali nasce già quando ero nella culla, mentre il desiderio di poter fare televisione è maturato più avanti, ma poter unire due interessi così grandi mi ha portato tre metri sopra il cielo.

Come ti sei trovata con Federico Coccia?

Fra noi è nata una grande sinergia e sintonia. Probabilmente la passione per gli animali accomuna e favorisce le empatie fra esseri umani . C’eravamo conosciuti alle riunioni iniziali, ma poi sul set abbiamo instaurato una bella amicizia.

Non ti nascondo che fra un ciak e l’altro c’è stata qualche fragorosa risata perché siamo entrambi persone allegre ed entusiaste. Questo progetto ci ha letteralmente entusiasmati.

Autori, produzione, ospiti … nonostante il periodo storico che impone le mascherine e le distanze sociali siamo riusciti lo stesso a creare un “avvicinamento mentale” e legami di amicizia.

Per tanti anni hai fatto parte di mezzogiorno in famiglia come. Inviata …nome simile nel finale del titolo. Che differenze hai trovato ?

Innanzitutto il mio ruolo: In Quattro Zampe in Famiglia mi sono interfacciata con il ruolo di conduttrice. A Mezzogiorno in famiglia avevo comunque molte responsabilità perché Claudia Andreatti ed io gestivamo intere piazze ed eravamo parte di un format molto conosciuto e vincente, amatissimo dal pubblico. Chi non conosceva Mezzogiorno in famiglia?

Questo ci imponeva grande coscienziosità. Non potevamo sbagliare. Ricordo ancora oggi quanto fossi emozionata la mattina della mia prima diretta nel 2014. È qualcosa che non si può scordare.

Questo nuovo programma invece è appena iniziato e quindi ho sentito la grande trepidazione per la nascita di un progetto che ho sempre sognato e che mi vede protagonista insieme a Federico. È molto emozionante leggere il proprio nome all’inizio della sigla e far parte di un programma che tratta proprio della mia grande passione: gli animali.

Lo sento molto nelle mie corde e sono anche molto orgogliosa di come sia stato realizzato dalla produzione, dagli autori e dalla Rai. Sono fiera di farne parte.

Sul set con Te e Federico vedremo anche la tua leonberger Tiffany. Hai imparato anche tu dal programma qualche cosa di utile per lei ?

Certamente e oltre a Tiffany a casa mi aspettano sempre scodinzolanti anche Melanie e Ethan. Ho tre cani meravigliosi che mi riempiono la vita.

Federico Coccia oltre ad essere un bravissimo presentatore è anche un veterinario estremamente competente, quindi attraverso i tutorial che vedrete in onda, in cui gli ho fatto da assistente, mi ha dato consigli utilissimi sulle prime cure e medicazioni e mi ha insegnato come continuare a casa le terapie prescritte dal medico veterinario.

Inoltre poichè Tiffany all’inizio di quest’avventura era un po’ sovrappeso , mi sono stati utilissimi i consigli della nutrizionista Monge Elena Pagani. Grazie ad alimenti proteici e mirati oggi Tiffany è tornata in forma e ha ripreso a fare molta più attività motoria.

Inoltre il nostro addestratore TRIXIE Mirko Barreca mi ha insegnato moltissimi accorgimenti per portarla al mare e non farle soffrire il caldo. Ho imparato anche a farle la valigia per partire e al ritorno dal set abbiamo subito sperimentato

C’è una storia che ti ha colpito in modo particolare?

Raccontiamo storie di vita quotidiana, ma anche di animali salvati e recuperati. Ogni storia ha un significato profondo. Certo mi si stringe il cuore quando lanciamo le storie di cani che oggi si trovano dietro le sbarre di un canile e aspettano di essere adottati.

La nostra missione è anche poter trovare una casa per tutti quegli animali che meritano una speranza di vita migliore.

Mi hanno colpito molto le storie legate al progetto ENCI “Un amico con le zampe” basato sull’amicizia che si crea fra bimbi ricoverati all’ospedale Bambin Gesù e cani che li supportano all’interno della struttura aiutandoli ad affrontare meglio le terapie.

Dopo la maternità ti sei presa una pausa per dedicarti al tuo piccolo. Oggi sei tornata in tv e con un programma che conduci. Che consiglio vorresti dare alle mamme o future mamme ?

Di non arrendersi mai. Di non mollare perché la maternità ci rende molto più forti e decise. Tutto ciò che una volta sembrava impossibile diventa improvvisamente tangibile perché una mamma non perde tempo in inutili colloqui e voli pindarici… una mamma non ha tempo da perdere e da sottrarre al suo bambino.

Inoltre io credo che le scelte coraggiose vengano premiate. Certamente sarà molto faticoso ma ne vale la pena. Fatevi valere perché lo meritate.