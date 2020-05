Domenica In: la puntata del 31 maggio

Trentottesima puntata per “Domenica In”, in onda domenica 31 maggio, alle 14.00 su Rai1 con Mara Venier.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Domenica In del 31 Maggio

Massimo Ranieri si racconterà tra vita privata e carriera oltre a presentare il suo singolo “Mia ragione”, che aveva cantato con successo a Sanremo 2020 e che fa parte del suo ultimo album.

Enrico Brignano interverrà per presentare la serata “Tutto casa e teatro”, in onda su Rai2 lunedì 1 giugno, per poi raccontare come ha trascorso questo periodo di riposo forzato in famiglia causa emergenza Coronavirus.

Morgan si collegherà da Milano per presentare il suo libro “Essere Morgan, la casa gialla” contenente foto, racconti e scritti inediti.

Per un aggiornamento sugli ultimi dati in merito alla diffusione del Coronavirus interverrà da Milano il prof. Massimo Galli, direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ ospedale ‘Sacco’ di Milano.

Giovanni Toti, governatore della Liguria, si collegherà da Genova, mentre in collegamento da Bari ci sarà il Sindaco Antonio Decaro.

Giovanna Botteri, corrispondente della Rai, si collegherà da Pechino per raccontare i suoi 30 anni di inviata nei quali ha seguito da vicino gli avvenimenti internazionali più significativi.

Pierluigi Diaco si collegherà dallo Studio 3 di Via Teulada, dove sono in corso le prove del suo programma “Io e Te”, che torna su Rai1 da lunedì 1 giugno alle 14.00