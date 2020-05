Coronavirus, meno touch e più tecnologie vocali?

Covid-19: non sappiamo cosa ci aspetta nei prossimi mesi. In questa fase 2 sarà necessario cambiare molti aspetti riguardanti il rapportarsi con le persone e con gli oggetti.

Già, perché il contagio può avvenire anche tramite il contatto con superfici infette. Pensiamo ai tasti degli ascensori, i lettori del pos o la merce esposta nei negozi.

Ed ecco che in questo scenario le tecnologie vocali potrebbero rivelarsi molto utili, sostituendo il classico tocco alla voce.

Ad esempio, in un ospedale di Pechino è stato realizzato un ascensore a comando vocale.

Spitch AG, azienda internazionale specializzata nello sviluppo e nell’implementazione della tecnologia vocale, ha individuato alcuni esempi già “pronti” dal punto di vista tecnologico

Ordini e pagamenti in ristoranti ed esercizi commerciali

Il cibo da asporto sarà protagonista in questo periodo. Il cliente detterà il proprio ordine al telefono grazie alla speech recognition – magari sulla base di un menu precedentemente inviato – e ne riceverà in automatico il riepilogo, sempre via voce oppure email, SMS, Whatsapp o simili.

Il personale potrà ricevere gli ordini direttamente in cucina, e la filiera dedicata al confezionamento concluderà fisicamente la prenotazione. A questo possiamo aggiungere la possibilità di pagamento telefonico anticipato, con un processo sicuro e veloce in cui il cliente verrà riconosciuto e autorizzato sulla base della propria impronta vocale.

A scelta, il cibo potrà essere ritirato in loco attraverso un accesso dedicato o inviato al domicilio del cliente, con una procedura veloce che non implicherà la permanenza nel punto vendita.

Inoltre, come naturale evoluzione dell’utilizzo dei totem basati sulla tecnologia touch, Spitch sta lavorando negli USA a un sistema di prenotazione vocale presso fast food e drive-in, in cui la selezione verrà effettuata sul posto usando la voce e il linguaggio naturale.

Consegne a domicilio e tecnologie vocali

Il ruolo dei corrieri si è rivelato fondamentale per consentirci di vivere con tranquillità il lockdown, e lo sarà anche nella Fase 2 con la continua crescita dell’e-commerce.

Per tutelare sia consumatori che dipendenti della logistica, è stato chiesto di ridurre al minimo il contatto diretto con i clienti, con modalità di consegna a box automatizzati o all’esterno del domicilio.

In questo scenario, le tecnologie vocali basate su AI e machine learning possono già operare in linguaggio naturale – proprio come nei ristoranti – nella fase dell’ordine e pagamento della merce; tutto ciò vale anche per i supermercati, il cui cliente abituale può essere riconosciuto anche dalla biometria.

La conferma della ricezione può avvenire anche con un SMS, nell’ottica di una soluzione integrata e omnichannel, in cui il tracciamento delle spedizioni viene facilmente gestito da una soluzione vocale, applicabile a tutti i settori dell’e-commerce.

Transazioni bancarie via telefono

Anche la banca è un “negozio”, e le aperture sempre garantite in questo periodo hanno seguito regole sacrosante di prudenza. Limitare i rischi del contatto significa anche incrementare con maggiore slancio procedure già rodate, come pagamenti contactless o via mobile app per i punti vendita, e facilitare in totale osservanza normativa le operazioni di banking virtuale.

La biometria vocale, grazie all’elevato livello di sicurezza che le più sofisticate applicazioni sono in grado di garantire, può essere un efficace fattore di identificazione per l’utilizzo dispositivo di conti correnti e carte di credito.