Coronavirus e fake news: 8 italiani su 10 sono preoccupati

Gli italiani sono più preoccupati in merito alle informazioni sul COVID-19 e sul suo andamento rispetto ad altri europei.

E’ il frutto del risultato di una recente indagine su salute e benessere svolta da YouGov e commissionata da Readly, l’app che offre accesso illimitato a oltre 5.000 riviste in digitale.

Nel ricercare informazioni sulla salute, nel periodo che copre gli ultimi 12 mesi, il 73% degli italiani ha infatti messo al primo posto questa tematica, contro, per esempio, il 58% dei tedeschi e il 63% degli svedesi.

Italiani e Fake news sul coronavirus

E, di sicuro, gli italiani hanno mostrato maggiore preoccupazione rispetto agli altri europei anche per le possibili fake news sulla pandemia: il 77% si dichiara infatti preoccupato di questo aspetto, contro il 67% degli inglesi, il 56% degli olandesi, il 44% dei tedeschi, il 42% degli svedesi.

Come conseguenza di ciò, gli italiani tendono inoltre a controllare maggiormente che le informazioni sulla salute di cui vengono a conoscenza siano veritiere: per informarsi correttamente su questi temi, il 58% verifica sistematicamente le fonti online, il 56% guarda i telegiornali, il 40% legge quotidiani o riviste accreditate. Solo il 2% dei nostri connazionali ammette di non verificare alcuna fonte per quanto riguarda le notizie sulla salute.

In generale, come mostrano i dati dell’indagine commissionata da Readly, gli italiani sono i più attenti tra gli europei intervistati in merito al “wellness”, definito come esercizio fisico, dieta e benessere: ben il 92% dei nostri connazionali pensa infatti che avere un sano stile di vita sia molto importante per la salute, contro l’82% dei tedeschi, l’80% degli svedesi, il 61% degli olandesi, il 47% degli inglesi.

Gli italiani ritengono che per il proprio benessere sia fondamentale seguire una dieta sana (83% degli intervistati), dormire a sufficienza (72%), impegnarsi in un allenamento fisico a bassa intensità, come camminare, svolgere sessioni di yoga o pilates (61%); una parte della popolazione (16%) pensa che sia importante assumere integratori e vitamine, un’altra ritiene che dedicarsi alla meditazione sia d’aiuto (9%).

A proposito del proprio benessere, il 37% ascolta consigli da famigliari e amici, il 36% dai social media e il 34% da quotidiani online e riviste specializzate in digitale.

Dall’inizio del periodo di lockdown dovuto alla pandemia da COVID-19, Readly ha inoltre notato un cambiamento nelle tendenze di lettura.

In particolare, sulla app si è verificato in aprile un incremento del tempo di lettura fino a tre cifre rispetto al mese di marzo: +295% per la categoria delle riviste dedicate all’organizzazione del matrimonio; +223% per le testate di salute e benessere; +193% per quelle relative a hobby e passatempi.

“Accedere alle informazioni e poter trovare ispirazione corretta in un unico luogo di solito facilita l’adozione di una routine di benessere equilibrata e abbiamo visto un numero crescente di persone che si rivolgono alla piattaforma Readly per accedere a contenuti di salute e benessere, fitness e consigli di stile di vita sano per rimanere in forma in questo periodo”, afferma Marie Sophie Von Bibra, Head of Growth per l’Italia di Readly.

Top list Readly

Le cinque parole relative al benessere più cercate dagli abbonati Readly in Italia in marzo e aprile:

Yoga Sport Fitness Dieta Corsa