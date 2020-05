Vuoi iniziare a pescare? Ecco alcuni consigli di base per il kit di pesca.

Per essere un pescatore dilettante, ci sono componenti basilari relativi all’attrezzatura, necessari per completare il tuo emozionante viaggio nel mondo della pesca.

Conoscere il tipo di linea e abbinare la canna e il mulinello giusti alla tecnica di pesca è solo un buon punto di partenza.

Abbina questi strumenti in modo appropriato e aspettati un’esperienza più piacevole per una pesca più confortevole.

L’attrezzatura da pesca

L’obiettivo principale è quello di abbinare l’asta, la bobina, la linea e l’esca.

I 3 problemi principali quando si acquista una canna sono: le guide attaccate ad essa e l’impugnatura. Sono disponibili in diverse lunghezze, quindi deve essere considerato il comfort per l’utente. E poi il portamulinello in cui è collegata la bobina.

Sono in commercio molte canne da pesca, che possono essere singole o composte da due o più pezzi. Per prima cosa occorrerà collegare le estremità maschio e femmina, insieme, per assicurarsi che le guide siano allineate. Questo procedimento dovrebbe durare solo per un minuto. A volte sono necessari lubrificanti.

Quando acquisti una canna, piegala leggermente per sentirla. Anche in questocaso il comfort dovrebbe essere considerato quando si utilizza l’apparecchiatura.

Canne di qualsiasi tipo funzioneranno. Dovrebbe essere di circa 6 ‘di peso medio e lungo. Anche un bastone lungo funzionerà. Questo dovrebbe essere lungo, dritto e flessibile, quindi non si romperà facilmente. L’asta più popolare è la grafite perché è così leggera ma così forte. Le canne Wispy devono essere lunghe fino a 4 m per essere utilizzate per lanci lunghi con venti moderati.

Ci sono molte linee di pesca tra cui scegliere e può essere molto confuso trovare il meglio. È per lo più realizzato in nylon e “monofilamento” che viene fornito in bobine di diverse lunghezze che sono chiamati Test.

Maggiore è la linea di pesca, più ha un diametro spesso. Test che è lungo quasi 10 ‘per l’impianto di base.

La regola di base è che tutti gli ingranaggi devono corrispondere. Per riassumere il tuo kit da pesca, dovrebbe includere anche altre cose: rete, cosciale, tagliaunghie, coltello da pesca, cassetta di pronto soccorso, un secchio di esca, occhiali da sole, cappello da pesca e parlando delle basi. Non dimenticare i tuoi SNACK !