Cioffi “Per me la musica è un’esigenza, un racconto”

Ha solo 23 anni ma ha le idee molto chiare, a partire dal nome d’arte dove il cognome Cioffi ha la meglio sul nome, Andrea. Salentino di Galatina, arriva in radio e nei digital store con “Anima Fragile”.

Il singolo “Anima fragile” è un brano molto intimista : potresti raccontarci qualcosa riguardo al processo artistico che ha portato alla composizione di questa canzone?

Diciamo che volevo dar voce un po’ a quella parte nascosta di me che si interroga sul senso della vita e sulla voglia di inseguire e raggiungere i propri sogni, che immagino poi sia l’auspicio di ogni ragazzo. È stato un qualcosa che è nato di getto e in maniera vera e spontanea, la figura del tramonto che cito nel ritornello descrive un po’ quel senso di realizzazione dei propri obbiettivi che vorrei che noi giovani raggiungessimo.

Trovo che la tua musica abbia una scrittura che si avvicina più a quella dei cantautori che non agli artisti di nuova generazione. Che influenze musicali hanno accompagnato la tua adolescenza?

Premetto che ascolto di tutto e amo qualsiasi tipo di genere, sicuramente la mia scrittura è stata influenzata dagli artisti e cantautori del passato che per me hanno rappresentato il pane quotidiano durante la mia adolescenza e quindi indirettamente mi hanno caratterizzato molto sia nella composizione che nella scrittura. Nel brano ad esempio cito Venditti, Vasco, Ligabue che mi hanno accompagnato per tutti questi anni nel mio percorso di crescita soprattutto personale più che artistica.

Il videoclip di “Anima Fragile” che sta toccando le 100k visualizzazioni è girato in bianco e nero. Come mai questa scelta?

Sono contentissimo del risultato e non mi aspettavo questo seguito. Quella del Bianco e nero è una scelta partorita in fase di montaggio insieme al nostro Video maker, ci piaceva lo stile black and white e abbiamo optato per questa scelta senza pensarci troppo, ci siamo detti ‘ci piace, ok facciamolo così.’

Tu stai muovendo i primi passi ma hai già avuto modo di calcare, grazie a Fabrizio Moro e a Le Vibrazioni, palchi importanti. Ti senti realizzato di più quando scrivi, quando registri o quando ti esibisci live?

Diciamo che è come un filo conduttore perché quando scrivo mostro prima di tutto a me stesso quella parte nascosta di me che ha l’esigenza di raccontare e dire qualcosa, quando registro rendo reale ciò che ho immaginato e scritto su un foglio e abbozzato con uno strumento infine quando mi esibisco live è il raggiungimento di un piccolo sogno perché rendo di tutti ciò che inizialmente era soltanto mio, tra le mura della mia camera, diventa nostro, della gente e non più una cosa personale.

In questo periodo di lockdown hai scritto nuove canzoni ? Dobbiamo aspettarci un album entro la fine del 2020?

Durante questo periodo ho scritto veramente tanto, da brani nuovi a cose già nate in precedenza che ho dovuto ultimare. Non nascondo che sto lavorando ad un album che mi auguro, tanti fattori permettendo, che possa essere un sogno diventato realtà prima possibile.