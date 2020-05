Chi saranno i conduttori de La Vita in diretta Estate 2020?

C’è grande fermento legato a nomine, conduttori e palinsesti estivi. Tra i programmi di spicco non possiamo non menzionare La Vita in diretta Estate, che anche per il 2020 promette di accompagnare i telespettatori di Rai1.

Secondo quanto anticipato da Tvblog, dovrebbero essere delineati i conduttori della prossima edizione. Secondo il celebre portale dedicato alle news del mondo tv, a condurre il contenitore di informazione di Rai1 ci saranno Marcello Masi e Andrea Delogu.

Il primo, ex direttore del Tg2, è al timone di Linea Verde Life al fianco di Daniela Ferolla, ogni sabato su Rai1.

Andrea Delogu è una delle voci di spicco di Radio 2, e quest’anno è stata insignita del Lifestyle Award 2020, il premio di Lifestyleblog.it.

Diverse anche le sue esperienze in tv, tra cui quelle in cui è stata chiamata da Renzo Arbore a presentare nel 2018 Indietro tutta! 30 e l’ode, programma celebrativo per i 30 anni di Indietro tutta! in prima serata su Rai1

L’anno successivo, sempre con Arbore, Guarda… Stupisci. Senza dimenticare il Stracult Live Show su Rai2.

Insomma, per la Delogu si tratta di un’importante promozione sul campo, che potrà dare ampio risalto alla bravura e alla professionalità della conduttrice che merita un salto di qualità.

La Vita in diretta Estate

L’inedita coppia Delogu – Masi raccoglierebbe così il testimone di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, che stanno conducendo in modo brillante l’edizione autunnale. L’edizione estiva 2019, invece, è stata presentata da Beppe Convertini e Lisa Marzoli.