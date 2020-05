Chi l’ha visto? sulle tracce del finanziere scomparso da Monopoli

Chi l’ha visto? torna in onda mercoledì 20 maggio alle 21.20 su Rai3.

Le anticipazioni della puntata

Il programma condotto da Federica Sciarelli torna ad occuparsi della scomparsa di Pietro Conversano, finanziere di Fasano (Brindisi), in servizio a Monopoli (Bari). E proprio dalla cittadina barese le ultime immagini delle telecamere di videosorveglianza che lo ritraggono in stazione, in attesa del treno per Bari.

Sarà la storia al centro del programma. Il cinquantenne appuntato della Guardia di Finanza rischia ora l’accusa di diserzione. A distanza di un anno dalla sua scomparsa non ci sono ancora notizie. Adesso rischia il carcere dal momento che è stato aperto un procedimento penale nei suoi confronti.

La moglie si rivolge a “Chi l’ha visto?” per lanciare un appello e chiedergli di tornare dai suoi figli.

Il caso

La sera del 12 febbraio 2019, Conversano ha comunicato alla moglie che, a causa di un particolare turno, la mattina successiva sarebbe uscito prima del solito per andare al lavoro.

In effetti alle 4 di mattina è uscito di casa e da quel momento nessuno ha più avuto sue notizie.

In realtà quel giorno Piero al lavoro non è andato e non doveva essere in servizio.

Piero ha portato con sé documenti e cellulare, ma il suo telefonino risulta spento dalla sera del 12 febbraio, cioè dalla sera precedente alla scomparsa.