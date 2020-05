Cheesecake di lenticchie e salmone affumicato

Ecco un’idea sfiziosa per provare le lenticchie in versione fredda: sono buone sempre, anche d’estate!

Ricche di vitamine e minerali, con pochi grassi ma molte fibre e ferro, le lenticchie sono un vero toccasana da introdurre con regolarità nelle proprie abitudini alimentari.

Ed ecco una ricetta proposta da Pedon, con la linea I Pronti, che diventano un ingrediente perfetto tutto l’anno, anche in piatti freddi.

Ingredienti:

250g di lenticchie

150g di formaggio fresco tipo Philadelphia

100g di salmone affumicato

1 rotolo di pasta sfoglia

olio e sale

fagioli secchi per la cottura.

Preparazione

Taglia la pasta sfoglia con l’aiuto di un tagliapasta del diametro di 16 cm. Mettila all’interno di una teglia rotonda dello stesso diametro con la base rivestita di carta da forno, fai aderire bene le pareti e il fondo. Aggiungi un altro strato di carta da forno sopra la sfoglia e mettici dei fagioli secchi per fare peso, in modo che non si gonfi durante la cottura. Mettila in forno preriscaldato a 180°C x 18 min. A cottura ultimata, lasciala raffreddare per 5 minuti a temperatura ambiente. A parte, mescola il formaggio fresco con un pizzico di sale e mettilo all’interno di una sacca da pasticceria. Riscalda le lenticchie al microonde per 1 minuto, condiscile con olio e sale. Lasciale riposare in frigo. Farcisci la sfoglia con il formaggio fresco e le lenticchie, disponi sopra al composto il salmone affumicato.