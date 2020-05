Call of Duty, ecco come ricevere una skin gratis

Il 2020 sarà certamente un anno da ricordare per uno degli sparatutto in prima persona più famosi e giocati al mondo: stiamo parlando di Call of Duty, che nei due nuovi episodi “Warzone” e “Mobile” ha saputo catalizzare l’attenzione di milioni di gamer, diventando uno dei titoli più seguiti in assoluto su Twitch.

Il bestseller di Activision, che nella nuova versione “Warzone” ha registrato circa 60 milioni di download, in queste ultime ore ha fatto ulteriormente parlare di sé per via di una gradita sorpresa che si può sbloccare nel caso in cui il gamer sia in possesso di entrambi i giochi, rispettivamente su PC/console (Call of Duty: Warzone) e su smartphone (Call of Duty: Mobile).

Il regalo in questione è una skin gratuita da utilizzare liberamente per personalizzare l’avatar del nostro soldato: ottenerla è molto semplice, basterà accedere ai due titoli dallo stesso account con cui ci siamo registrati al gioco.

Entro un paio di ore, riceveremo la skin da aggiungere alla nostra collezione personale, che tra armi primarie, personaggi, granate e skin apposite per Battle Royale dovrebbe essere già abbastanza nutrita, considerando il fatto che sono trascorsi alcuni mesi dal lancio del titolo.

Una sorpresa che Activision ha deciso di aggiungere come bonus al già interessante numero di aggiornamenti destinati a Call of Duty Mobile, che entro fine 2020 potrebbe essere accompagnato da un’ulteriore app mobile: secondo le ultime news potrebbe rivelarsi l’app companion di Call of Duty Warzone, oppure un nuovo gioco stand-alone, incentrato però sul mondo degli zombie.

In attesa di informazioni ufficiali sul nuovo capitolo per smartphone di Call of Duty, ci auguriamo che le migliorie introdotte coinvolgano anche il sistema di cross-play tra gamer, che potrebbe consentire scontri all’ultimo sangue tra utenti Android e iOS, esattamente come avviene tra giocatori PC-Xbox-PS4 su Warzone: il battle royale definitivo è dietro l’angolo?