“Bianca” lo short Thriller di Federico Zampaglione

“Bianca” è il primo short thriller proiettato in prima visione sui social. Un’idea pensata e messa in pratica durante questi giorni di pausa forzata per via dell’emergenza Coronavirus.

“Lo abbiamo fatto per riempire di creatività queste giornate difficili. 🙏 “

Ha così dichiarato Federico Zampaglione sulla pagina ufficiale dei Tiromancino presentando il suo nuovo capolavoro in termini di regia e sceneggiatura. Già, perché non è soltanto un abile ed apprezzatissimo autore di canzoni: la regia e la sceneggiatura sono l’altro punto forte del frontman dei Tiromancino che ha buttato giù e messo in pratica questa idea al tempo del COVID-19, durante il lockdown. Un lavoro ben pensato e ottimamente messo in pratica sfruttando i mezzi a disposizione e l’ausilio di un validissimo staff, attori protagonisti compresi.

“Ho scritto questo corto con il mio amico Gianluici Perrone, grande autore del settore. Abbiamo scritto questa cosa, ero indeciso per via del genere, forse Linda non lo varrà fare. E le ho proposto “Se vuoi facciamo una commedia”. E lei “No papà facciamo un thriller”.

“Non mi piacciono ma girarlo è stato divertente” – ha dichiarato la piccola Zampaglione nel corso della diretta Facebook di presentazione.

Girato, montato e sonorizzato completamente con un iPad, questo short thriller annovera tra i protagonisti sua figlia, Linda Zampaglione che si è ben calata nei panni del personaggio (ha già talento) e ha persino curato il montaggio… insegnando anche qualche trucco del mestiere a suo padre, così come lo stesso Federico ha affermato durante la presentazione del lavoro.

Senza dimenticare Giglia Marra, la sua dolce metà nonché validissima attrice che si è ben impegnata nel ruolo.

Non vi sveliamo altro ma vi facciamo subito vedere questo “capolavoro” di Federico Zampaglione.

“Bianca” lo short Thriller



Regia: Federico Zampaglione

Sceneggiatura: Gianluigi Perrone e Federico Zampaglione

Musiche: Tiromancino

Montaggio: Linda Zampaglione