Belen Rodriguez “Sono una donne forte e ce la farò”

Belen Rodriguez ci mette la faccia. Attraverso una video dichiarazione su instagram conferma il momento particolare che sta vivendo dovuto alla crisi di coppia.

Per tutto il resto, quando me la sentirò, e lo farò e le spiegazioni a un certo punto bisogna darle, racconterò come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose e io a questo non ci sto.

Un video messaggio voluto per smentire il chiacchiericcio da web e per dare la sua versione dei fatti in merito a presunti incontri con ex avvenuti in locali di Milano. Ma, soprattutto, per “proteggere” da tutto questo suo figlio.

E poi aggiunge:

“E’ un momento difficile anche perché non me l’aspettavo e non me ne assumo la responsabilità nelle colpe, anche perché sono mamma, tengo alla mia famiglia e al mio rapporto, sono una donne che soffre come tutte le altre. Quando leggo illazioni sul mio conto non ci sto più: se sono in giro e per caso arrivano delle persone, non dev’essere una mia responsabilità o qualcosa che ho organizzato io. Siccome sono un personaggio pubblico a un certo punto so che dovrò dare spiegazioni e raccontare come stanno le cose, altrimenti le raccontano altri e a me questo non sta più bene, perché non sono più una ragazzina, sono una mamma e ho delle responsabilità”.

“Ci tenevo a dirlo in queste condizioni, mettendoci la faccia. Sono una donne forte e ce la farò. Passerà! A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose! Ed é giusto che così sia…. così si impara”.