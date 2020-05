Auto: tre brand giapponesi

Non c’è soltanto la produzione americana. Tra le più longeve, insieme agli USA, spicca anche il Giappone. Paese che annovera ben nove case automobilistiche, la più alta concentrazione a livello mondiale.

Tra questi spiccano ben tre marchi per la produzione di veicoli di alta qualità, apprezzati in tutto il mondo.

Toyota

La Toyota è la maggiore società automobilistica del paese, che annovera una produzione stimata di circa nove milioni di veicoli l’anno.

Dati alla mano, l’azienda detiene una fetta di mercato del 40% nel paese del Sol Levante. Importante fetta di mercato anche in Europa e Stati Uniti.

Honda

La Honda è tra i maggiori costruttori a livello globale, con una produzione annua di oltre 14 milioni di motori da considerare non soltanto per il settore automotive, ma anche motocicli e motori marini. La loro produzione è nata inizialmente in Giappone ma, soltanto dopo la partecipazione alle competizioni di Formula 1, è riuscita a imporre la sua presenza in altri mercati. Il tutto dopo essere riusciti ad ottenere riscontri nel mercato statunitense.

Nissan

Azienda con sede a Nishi-ku, Yokohama. E’ la seconda casa automobilistica giapponese in ordine di grandezza, subito dopo Toyota. Il brand fa parte del Gruppo Renault ed è apprezzato per i fuoristrada ma anche per le auto da città, tra cui la celebre Micra e la Qashqai.

Tre grandi marchi giapponesi che si sono fatti un nome: case automobilistiche ormai comprovate leader in un settore altamente competitivo.