Ascolti tv: un’altra domenica all’insegna di Rai1 (11 maggio)

Domenica 10 maggio continua a vedere il dominio incontrastato di Rai1.

La rete ammiraglia della tv di stato brilla negli ascolti a cominciare dalle prime luci della giornata, con Uno Mattina in famiglia che ottiene il miglior share della giornata: 23,02% e quasi 2 milioni di telespettatori.

Il programma condotto da Monica Setta e Tiberio Timperi prosegue il suo momento magico in termini di ascolti e di successo del programma. Una costante già da diverse settimane che rende il programma uno dei cult del fine settimana.

La domenica di Rai1 prosegue con Linea Verde: Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli ottengono 3.6 milioni di telespettatori e uno share del 21,21%.

Non è da meno il pomeriggio, con Mara Venier e la sua Domenica In che sfiorano di un soffio il 20% di share.

La giornata si chiude in bellezza con le repliche de L’Allieva 2 che si attesta sul 15% di share. 2 punti percentuale in più rispetto alla concorrenza di Live non è la D’Urso, e quasi 2 milioni di telespettatori in più.