Ascolti tv sabato 2 maggio, domina Uno Mattina in famiglia

Uno Mattina in famiglia si attesta il programma con lo share più alto della giornata. Sabato 2 maggio, infatti, la trasmissione condotta da Monica Setta e Tiberio Timperi ottiene un netto di share del 23,11% e un netto di 1.882.000 telespettatori, toccando anche quota 2 milioni nella parte centrale del programma.

Dati in notevole incremento rispetto alla passata edizione, che registra un paio di punti percentuale in più di share.

Ma non solo, i dati di ascolto della trasmissione condotta dalla brillante coppia Setta – Timperi mettono in evidenza come venga invertita la rotta degli ascolti nel weekend. Se in settimana si raggiunge massimo il 15% di share sulla rete ammiraglia della tv di stato, il sabato e la domenica si supera abbondantemente il 20%.

Numeri che premiano l’ottimo lavoro dei due conduttori, ormai sempre più nel cuore dei telespettatori italiani, così come quello della squadra di Michele Guardì.