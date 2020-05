Ascolti tv domenica 3 maggio: giornata all’insegna di Rai1

Uno Mattina in famiglia si attesta il programma con lo share più alto della domenica, bissando così il risultato ottenuto sabato 2 maggio.

Un risultato che premia l’ottimo lavoro dei conduttori Tiberio Timperi e Monica Setta, re e regina degli ascolti della domenica televisiva italiana.

Un dato che, come già anticipato ieri, va in controtendenza con gli standard dei giorni feriali della rete ammiraglia della tv di stato che nel non va oltre il 15%.

Sfiora il 20% di share, invece, Linea Verde che si attesta sui 3.7 milioni di telespettatori.

Per queste due trasmissioni c’è il tocco magico della Puglia che sembra essere una sorta di comune denominatore. Grande consenso stanno riscuotendo i due conduttori pugliesi, nonché nostri conterranei, Monica Setta e Beppe Convertini.

Rai1 protagonista anche nel pomeriggio con Mara Venier: la sua Domenica in ottiene il 18% di share.

Percentuale simile anche nel preserale dove si impongono L’Eredità ed I Soliti Ignoti.

In prima serata continua l’egemonia di Rai1 che trionfa con le repliche de L’Allieva 2: circa 4 milioni di telespettatori con lo share che aumenta nella seconda parte (oltre il 14%).

Risultato che prevale sulla diretta di Barbara D’Urso con il suo Live, fermo al 12%. Sul gradino più basso del podio serale troviamo Fabio Fazio, che si distanzia da Giletti con 3 punti percentuale.