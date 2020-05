Ansia e stress: quali rimedi naturali per combatterli?

Ansia e stress, due dei maggiori nemici dei nostri tempi. Sono sempre più le persone che soffrono di disturbi riconducibili allo stress oppure all’ansia.

Lo stress è la risposta psicofisica ad una quantità di compiti emotivi, cognitivi o sociali percepiti dalla persona come eccessivi. Lo stress eccessivo può facilmente portare numerosi disturbi da stress. Il termine stress fu impiegato per la prima volta nel 1936 da Hans Selye. Questi lo definì come “risposta aspecifica dell’organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso”.

Gli stress cronici possono essere ulteriormente distinti in stress cronici intermittenti e stress cronici propriamente detti. I primi si presentano ad intervalli regolari, hanno una durata limitata, e sono quindi più o meno prevedibili. I secondi sono invece rappresentati da situazioni di lunga durata che investono l’esistenza di una persona. Diventano stressanti nel momento in cui rappresentano un ostacolo costante al perseguimento dei propri obiettivi.

L’ansia, invece, è l’emozione provata di fronte a una sensazione di minaccia reale (es. minaccia alla persona) o figurata (es. minaccia all’autostima). È una risposta normale e innata di attivazione, caratterizzata da un aumento della vigilanza e dell’attenzione che ha l’obiettivo di prepararci ad affrontare il pericolo percepito predisponendoci a una risposta di attacco o fuga.

I rimedi naturali

Esistono diversi rimedi naturali per combattere ansia e stress. Il primo è senz’altro quello di utilizzare l’olio di canapa, disponibile su www.cibdol.it, che ha innumerevoli benefici nel suo utilizzo, specie per alleviare ansia e stress. Un capitolo a parte lo merita la camomilla, sicuramente il rimedio più conosciuto. Questo perché la pianta ha proprietà sedative, grazie alla presenza di flavonoidi. Alcune componenti riescono ad agire sui recettori del cervello quasi allo stesso modo di alcuni farmaci, come il Valium. Oltre ad aiutare a calmare l’ansia, la camomilla viene usata anche come rimedio naturale contro disturbi gastrici e digestivi e contro i dolori mestruali. Secondo uno studio della University of Pennsylvania Medical Center di Philadelphia, i pazienti che soffrivano di disturbo d’ansia generalizzato e che hanno preso la camomilla per otto settimane, hanno visto i loro sintomi alleviarsi progressivamente. Il tè verde è ricco di un aminoacido chiamato L-teanina, che ha effetti calmanti. Il beneficio è doppio perché più si è tranquilli, più ci si riesce a concentrare su ciò che si sta facendo.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Functional Foods, l’assunzione di 200 mg di L-teanina prima di un esame ha aiutato gli studenti universitari più inclini all’ansia a mantenere meglio la calma. È stato dimostrato poi che l’estratto di tè verde rafforza e potenzia la memoria. In un recente esperimento, i ricercatori della University of Basel hanno dato ai partecipanti una bevanda contenente meno di 3 grammi di estratto di tè verde. Nessuno di loro era al corrente di cosa stesse bevendo. Il luppolo, infine, ha proprietà terapeutiche spesso poco conosciute. Ha un effetto calmante sull’organismo, anche se raramente viene assunto tramite bevande a causa del suo sapore amaro.