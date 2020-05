Android 11 permetterà di bloccare i call center

Mancano ancora diversi mesi al lancio ufficiale di Android 11, ma già dalle sue versioni preliminari (chiamate in gergo “Developer Preview”) è possibile farci un’idea coerente delle nuove funzioni che troveremo a bordo del nuovissimo sistema operativo Google.

Le novità di Android 11

Tra le feature più attese, è impossibile non lasciarsi incuriosire dalla possibilità di bloccare le chiamate dei call center, un’opzione che ad oggi richiede l’uso di app specifiche per mettere in blacklist permanente i numeri indesiderati dei “disturbatori” più incalliti.

Al centro di Android 11, infatti, risiederà una funzione in grado di respingere le chiamate dei bot capaci di selezionare i nostri numeri telefonici da un database collettivo per poi chiamarli ad uno ad uno, un’operazione che per ovvi motivi infastidisce molti utenti.

Come gli utenti Android di lunga data sapranno, questo strumento è già stato incluso nel sistema operativo, tuttavia con la nuova iterazione dell’OS assisteremo ad un miglioramento consistente della sua capacità di riconoscere e respingere le telefonate indesiderate, notificando inoltre l’utente che si tratta di una chiamata proveniente da un call center.

Non dovremo più, quindi, selezionare manualmente i numeri che più ci infastidiscono con chiamate assidue durante la giornata, entrando nell’interfaccia Telefono del nostro smartphone Android e selezionando l’opzione ‘Blocca Numero’, che spesso si rivela inefficace in quanto riceveremo comunque notifica della chiamata anche se il nostro dispositivo non squillerà.

Potremo quindi dire addio, a partire dal prossimo Settembre, alle chiamate commerciali senza fare uso di app supplementari tra cui la popolarissima Truecaller, che fino ad oggi si è incaricata di costruire un’immensa blacklist dei numeri di truffa, spam e indesiderati; oppure l’app Google Dialer, capace di organizzare le liste di numeri bloccati però dietro inserimento manuale.

Android 11 cambierà definitivamente il nostro rapporto con i famosi “numeri bloccati” e le offerte dei call center? Al momento è prematuro dirlo, ma avremo senz’altro a disposizione uno strumento ancora più preciso per l’identificazione dei tanto temuti “scocciatori”.