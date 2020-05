Amici Speciali, la puntata del 29 maggio

“Amici Speciali” con Tim insieme per l’Italia torna venerdì 29 gennaio, in prima serata su Canale 5.

In questa puntata saranno proclamati i quattro finalisti che si contenderanno il titolo nella finalissima del 5 giugno 2020.

In gara ci sono:

The Kolors, Irama, Michele Bravi, Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzie Random, cantanti

Gabriele Esposito, Andreas Muller Umberto Gaudino, Javier Rojas e Alessio Gaudino, ballerini.

La giuria

A valutare le esibizioni, come sempre, il pubblico da casa tramite sms al numero 477.000.1 (con nome o codice squadra).

E poi una Giuria d’eccellenza composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato

Ci saranno anche 4 VOLTI PER 4 GRANDI NETWORK RADIOFONICI

Anna Pettinelli per RDS, Daniela Cappelletti per RADIO ITALIA, Federica Gentile per RTL 102,5 e Alessandro Sansone per RADIO 105

Per concludere, TRE VOLTI STORICI DI AMICI: Peppe Vessicchio, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi